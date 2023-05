Salvador terá mais 220 guardas municipais e 26 novas viaturas

Viaturas novas, mais guardas municipais e um plano municipal de segurança. Essas são algumas das novidades apresentadas pela Prefeitura de Salvador para tentar frear o avanço da violência na cidade. Apesar da segurança pública ser uma responsabilidade do Governo do Estado, o Município informou que tem adotado medidas para tentar inibir as ações dos criminosos.

Nesta segunda-feira (15), a frota da Guarda Civil Municipal (GCM) foi reforçada com 26 novas viaturas e 220 agentes. Dez veículos serão usados na ronda escolar, o anúncio foi feito na semana passada e os carros entregues nesta segunda, e os outros 16 serão empregados nas patrulhas diárias. A cerimônia aconteceu no Terreiro de Jesus, no Centro Histórico, em frente à sede da prefeitura-bairro.

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) foi recebido pela banda da Guarda Municipal e depois de assistir a uma apresentação fez os anúncios. Ele destacou a importância dos veículos novos para a segurança da cidade.

“Essas viaturas serão importantes no suporte à ronda escolar e no apoio às atividades no Pelourinho e região, além de atender a operações em toda Salvador. Isso é fruto de um trabalho que vem ocorrendo desde o início da gestão, que conta também com a ampliação do efetivo em 20%, com a chegada de 220 novos guardas”, afirmou.

Entre os novos convocados, 100 vão atuar prioritariamente no Centro Histórico, 60 deles já foram chamados e iniciaram o treinamento de 90 dias. Bruno Reis disse também que Salvador terá um plano de segurança pública próprio, que o projeto está sendo elaborado pelo Município, e que terá como foco a Guarda Municipal. O prefeito afirmou que quer colaborar com a segurança da cidade e evitou críticas ao governo pela situação atual.

“Os números da segurança estão aí, são de conhecimento público geral. Não é papel do prefeito estar criticando ou botando mais querosene nessa fogueira. Eu estou à disposição para ajudar, para colaborar no que couber e da forma que puder, além de todos os investimentos que nós estamos fazendo”, pontuou.

Bruno Reis citou ações na área de educação, geração de emprego, cultura e iluminação, e disse que a reunião com o governador, Jerônimo Rodrigues (PT), para discutir, entre outros assuntos, segurança pública, ainda não foi marcada. O diretor geral da Guarda Civil, Maurício Lima, destacou a qualidade dos veículos.

“São viaturas super equipadas com modelos que a gente escolheu em substituição da Ford Duster. Não foi uma opção da Guarda Municipal, os modelos foram oferecidos pela locadora [pelo mesmo preço], mas a gente ficou muito agradecido com esses carros que são super preparados para a nossa operação. Então, vai reforçar nosso efetivo e operacionalidade para que a gente tenha mais segurança e poder de ação”, afirmou.

Os novos veículos são Jeep Compass e VW Gol. Atualmente a GCM conta com 1.500 agentes, divididos em 6 grupamentos, e cerca de 50 veículos. A promotora de vendas Aline Sampaio, 28 anos, está ansiosa com as mudanças.

“A gente precisa de um reforço na segurança. Salvador, assim como outras cidades grandes, está vendo um aumento considerável na insegurança. Posso falar enquanto trabalhadora do Centro Histórico e moradora da periferia que o problema está em todos os lugares. Não sei de quem vai partir a iniciativa, o que a gente precisa é de uma solução”, desabafou.