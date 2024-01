Sérgio Cabral posa ao lado da namorada e se declara: “Minha linda”

Sérgio Cabral está vivendo um romance e não esconde mais de ninguém. Na noite da última terça-feira (9/01), o ex-governador do Rio compartilhou um clique ao lado da amada, a empresária Lilian Damiani e se declarou.

“Com a minha linda matando a saudade de um dos melhores restaurantes da cidade”, escreveu ele na legenda da foto. Vale lembrar que o namoro recente foi revelado há alguns dias, com exclusividade, por esta colunista que vos escreve.

"É recente, porém intenso", conta namorada de Sérgio Cabral Esta coluna contou para vocês, queridos leitores, que Sérgio Cabral está de namorada nova e os dois pombinhos passaram as festas de fim de ano juntos, certo? Após a divulgação do namoro, resolvemos bater um papo com a eleita, a cabeleireira visagista Lilian Damianni.

Em uma conversa exclusiva com a coluna, a empresária se derreteu pelo amado, contou como os dois se conheceram e detalhou como está o namoro recente: “Fomos apresentados por uma amiga em comum”, relatou ela.

Em seguida, Lilian contou como está o relacionamento com Sérgio Cabral: “Temos um mês. É recente, porém intenso, tanto para o Sérgio quanto para mim”.

Questionada sobre temer o julgamento das pessoas, a cabeleireira foi direta: “Não tenho medo de nada. Ele é um homem livre, um ser humano incrível, um pai maravilhoso e um namorado perfeito”, elogiou.

O Natal do mais novo casal do pedaço foi com a família do político, como a coluna contou no fim do ano passado. Mas e o Réveillon? “Fomos a uma festa na cobertura de um grande amigo, no Rio”, revelou Lilian.

A revelação do namoro Fim de ano é período de festas em família. E Sérgio Cabral já apresentou a namorada nova para seus familiares e, inclusive ela passou o Natal com eles. Esta colunista que vos escreve, que tem amigos por todos os cantos, descobriu quem é o novo amor do ex-governador do Rio de Janeiro.

Lilian Damianni é cabeleireira visagista, maquiadora, designer de sobrancelha e colorista especialista em coloração pessoal. O salão de beleza dela fica na Barra da Tijuca.

Lilian Damianni é cabeleireira visagista, maquiadora, designer de sobrancelha e colorista especialista em coloração pessoal. O salão de beleza dela fica na Barra da Tijuca.

Quem é Lilian Damianni Empresária, cabeleireira visagista, maquiadora, designer de sobrancelha e colorista especialista em coloração pessoal. Esse é apenas um resumo básico das profissões de Lilian Damianni, nova namorada de Sérgio Cabral.

A profissional da beleza tem um salão na Barra da Tijuca. No Instagram, a moça compartilha dicas de tratamentos capilares e mostra os resultados do antes e depois de suas clientes.

A revelação no namoro foi feita por esta colunista que vos escreve. Uma fonte exclusiva da coluna contou que a moça, inclusive, passou o Natal com a família do político.

Lembram, queridos leitores, que em setembro a coluna revelou a nova namorada de Sérgio Cabral e um conhecido afirmou que ele "se apaixona e desapaixona em 72h"? Pois bem, aconteceu de novo e o ex-governador do Rio está solteiro mais uma vez.

No início de novembro, cerca de 2 meses após começar a se relacionar com a jornalista e surfista Saliha Istanbuli, de 50 anos, uma fonte desta colunista que vos escreve contou, com exclusividade, que o namoro chegou ao fim e os dois, inclusive, pararam de se seguir no Instagram.

Após a gente revelar o namoro de Sérgio Cabral e Saliha, ela fechou seu Instagram. Mas no perfil dele, é possível ver que não segue mais a jornalista. Será que o namoro terminou mal?