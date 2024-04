Seria o fim? Mani Reggo se manifesta e toma atitude contra Davi

Depois de sumir das redes sociais por dois dias, Mani Reggo desabafou sobre a relação com Davi Brito e deu a entender que o namoro teria chegado ao fim, sim. Inclusive, a baiana retirou o status de “esposa” da sua biografia do Instagram, dando unfollow no campeão do BBB24. “Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos”, escreveu na rede social.

“Em respeito a cada um de vocês que caminham comigo. Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado”, declarou.

Mani prosseguiu, afirmando que descobriu como estava o relacionamento através de terceiros: “O sentimento é que em pleno século 21, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas”.

A moça citou o episódio do Mais Você, quando Davi contou estar apenas namorando com ela, quando no Big Brother, a chamava de esposa e se intitulava casado. “Em outra [entrevista saber] que ainda estamos nos conhecendo. Ouvindo. Não pelos comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já há tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade”, continuou.

A cozinheira deixou subentendido que a decisão de colocar um ponto final na relação foi sua. “E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar”.

Mani Reggo finalizou demonstrando amor-próprio e, principalmente, que se respeita acima de tudo. “Sou Mani, a mulher que vocês conheceram e que secaram as minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, que me aplaudiram, que me fizeram crescer e me redescobrir. A gente sabe e sente a verdade não só nas palavras, mas nos gestos”, encerrou.

Separação não foi de comum acordo

Em meio ao alvoroço sobre a separação de Mani Reggo e Davi, embora o rapaz e sua equipe sigam falando que o relacionamento com a moça segue, a coluna Fábia Oliveira descobriu que ela está bem triste e que não ficou satisfeita com a proposta de colocar um ponto final. No entanto, restou acatar e aceitar que o moço não queria mais.

Segundo uma amiga desta jornalista, Mani estaria bem chateada em ter que aceitar a decisão, que teria partido do baiano. A fonte contou que a cozinheira gosta bastante de Davi e é extremamente apaixonada.

Depois dele citá-la durante a participação do BBB24 como esposa, Mani passou a usar o título na biografia do Instagram e segue com ele até o momento, mesmo com os rumores do término.

Por conta de tanta devoção, a mocinha criou expectativas em torno de oficializar a relação, que dura um ano e meio, como receber uma aliança e um pedido de casamento, que Davi prometeu dentro da atração e realizaria quando saísse.

Porém, Mani foi surpreendida com o fim do namoro e, desde então está vivendo um pesadelo. Como contou o jornalista Luiz Bacci, ela teria sido proibida de se manifestar nas redes sociais e até comemorar a conquista de 3 milhões de seguidores, que com a polêmica, já está batendo os 4 milhões.

Os dois conversaram na última quinta-feira (18/4), na presença de advogados de Davi, que o orientaram a dividir o prêmio do reality da TV Globo com Mani, já que os dois viviam uma união estável e coabitavam a mesma residência.

Com isso, ela receberia metade dos R$ 3 milhões que o motorista de aplicativo recebeu ao conquistar o primeiro lugar, além dos bônus das provas realizadas pelos patrocinadores.