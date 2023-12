Servidor: GDF anuncia 1,5 mil nomeações na saúde, educação e segurança

O Governo do Distrito Federal (GDF) prepara, para esta última semana de 2023, um pacote com nomeações de 1,5 mil mil servidores para as áreas de saúde, educação e segurança.

Técnicos do governo têm trabalhado energicamente nos últimos dias para concluir os processos necessários à nomeação dos aprovados em concursos nas três áreas, mas os documentos já foram enviados ao gabinete do governador Ibaneis Rocha (MDB) para assinatura das nomeações.

Em entrevista ao Metrópoles, no último dia 18, o chefe do Executivo local confirmou que nomearia novos servidores ainda em 2023 e que faria novas convocações em 2024.

Os processos em andamento preveem o chamamento, ainda neste ano, de 776 professores, 20 pedagogos e 16 gestores de políticas públicas, todos vinculados à Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF).

Também devem ser nomeados mais 20 professores para a Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF).

Em relação à segurança pública, serão convocados 200 agentes e 100 escrivães da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Também serão chamados para compor o quadro da segurança pública do DF 300 policiais penais.

No campo da saúde pública, há previsão para nomeação de 21 médicos, dos quais 14 são pediatras e sete, neurologistas.

3 Na Procuradoria-Geral do DF serão três convocados e, no Procon-DF, 10, sendo 4 técnicos administrativos, 1 fiscal, 5 analistas.

LDO Fontes do governo acrescentaram que os chamamentos devem ocorrer ainda nesta semana porque, na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2023, que vence na virada para 2024, há previsão para convocação desses novos servidores.

Ibaneis entra de férias nesta quinta-feira (28/12). Caso os processos de nomeação não sejam concluídos até lá, caberá à vice-governadora Celina Leão (PP) assinar as nomeações.