Sindicato de Atletas e FPF realizam premiação dos melhores do Paulistão A2, A3 e A4

Como ocorre tradicionalmente nos últimos anos, exceto em 2020 por conta da pandemia, o Sindicato de Atletas de São Paulo e Federação Paulista de Futebol, com o apoio do portal de notícias Futebol Interior, vão celebrar o futebol estadual.

Em 2024, uma novidade: além da premiação dos melhores atletas do Paulistão A2 Sicredi e Paulistão A3 Sicredi, também haverá celebração para os melhores do Paulista A4 Sicredi.

“Seguimos trabalhando forte para valorizar os atletas que atuam no futebol. Essa será a sexta edição das premiações das Séries A2 e A3. É um momento para celebrar as competições e os jogadores. Lembrando ainda que a premiação começa meses antes quando visitamos todos os clubes, explicamos as condições de escolha e engajamos os atletas na votação. Para essa edição foram realizadas 46 visitas em um pouco mais de dois meses, entendemos que esse esforço se torna necessário para o alcance do brilho e sucesso que almejamos”, explica o presidente do Sindicato, Rinaldo Martorelli.

Os melhores atletas de cada posição são eleitos pelos próprios jogadores, sendo que na última avaliação também entram os treinadores das respectivas séries.

A premiação ocorrerá em Campinas nos dias 15 de abril (Paulistão A2 Sicredi), 29 de abril (Paulistão A3 Sicredi) e 13 de maio (Paulista A4 Sicredi). Para cobertura jornalística dos eventos, é necessário o envio de e-mail para [email protected] informando os dados do veículo de imprensa e dos jornalistas.

Os eventos serão todos realizados no Vitória Hotel Campinas, nas datas abaixo, sempre a partir das 19h:

Seleção dos Atletas do Paulistão A2 Sicredi – 15 de abril

Seleção dos Atletas do Paulistão A3 Sicredi – 29 de abril

Seleção dos Atletas do Paulista A4 Sicredi – 13 de maio