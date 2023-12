Sisu passará a ter apenas uma edição por ano a partir de 2024

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) terá apenas uma edição por ano. A alteração passa a valer a partir de 2024. O Ministério da Educação (MEC) informou que o edital do Sisu do próximo ano será publicado ainda nesta semana, trazendo mais detalhes sobre a alteração do programa, que seleciona estudantes para vagas em universidades públicas de todo o país com base na nota do Enem. Criado em 2009 e implementado em 2010, o Sisu costumava realizar duas edições por ano, selecionando estudantes para vagas no ensino superior tanto no primeiro quanto no segundo semestre. A partir do próximo ano, no entanto, haverá apenas um processo seletivo anual. O sistema reúne vagas oferecidas por instituições públicas de ensino superior, sejam elas federais, estaduais ou municipais. Para participar, os estudantes devem ter realizado a última edição do Enem e não podem ter tirado zero na prova de redação. Durante o período de inscrição, os candidatos podem escolher até duas opções de curso para concorrer a vagas. Diariamente, é divulgada a nota de corte de cada curso, baseada nas notas dos candidatos inscritos até aquele momento. Os candidatos têm a possibilidade de alterar a opção de curso até o último dia de inscrição. A primeira edição do Sisu, que ocorre no início do ano, conta com a maior participação de instituições e também oferece a maior quantidade de vagas. Em 2023, foram disponibilizadas 226.399 vagas em 6.402 cursos de graduação, distribuídos em 128 instituições de ensino, sendo 63 universidades federais. Já a segunda edição do mesmo ano ofereceu 51.277 vagas em 1.666 cursos de graduação, de 65 instituições de ensino superior.

Leia também

Alagoas considera desapropriar área afetada por afundamento de solo para criar parque estadual



Nova onda de calor deve fazer temperatura superar os 40ºC e bater recorde em seis capitais