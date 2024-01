Socorro decreta emergência após chuvas que desalojaram 100 famílias

São Paulo — A Prefeitura de Socorro, no interior de São Paulo, decretou situação de emergência após as fortes chuvas que caíram na cidade, na noite desse sábado (20/1). A estimativa é de que cerca de 100 famílias tiveram as residências atingidas por alagamentos.

Moradores registraram em vídeos (veja abaixo) a situação em que ficaram algumas ruas da cidade, com a água cobrindo parcialmente casas, prédios e veículos. “(São 1h43, e a água ainda está subindo”, diz um deles.

O volume de chuva registrado na noite de sábado, entre as 19h30 e as 21h30, foi de, aproximadamente, 130mm. A tempestade atingiu afluentes do Rio do Peixe, entre eles Camanducaia e Machado/Nogueiras, causando transbordamento em pontos da cidade e da zona rural, segundo a prefeitura.

A Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Cidadania estimam que cerca de 100 famílias foram prejudicadas pelos alagamentos. O Ginásio de Esportes recebe famílias desalojadas. O governo estadual vai enviar ajuda humanitária para o município.

Locais mais atingidos Os locais mais atingidos com os alagamentos foram: Vila João Conti; Rua Voluntários da Pátria e adjacências; Avenida Dr. Rebouças, Rua José Conti e adjacências; Rua Nego Bonetti, Rua Mazolini e adjacências; Rua Campos Salles; Rua 13 de Maio; Rua José Angelo Calafiori e adjacências; e locais nos bairros Nogueiras, Rubins e Salone.

Pontes dos bairros Camilos e Moquém foram danificadas e estão com trânsito liberado parcialmente. A SP-08, que liga Socorro a Bragança Paulista, foi limpa e está liberada totalmente para o trânsito.

Houve queda de postes nas estradas dos bairros Camilos e Moquém (próximo à torre de celular), impedindo totalmente o trânsito. Também houve queda de muro no bairro Rubins, de acordo com informações da administração municipal.