Sofrência e samba: Naiá Camargo faz participação no Bloco do Rei

A artista se apresenta a partir das 19h no circuito Dodô.

E o carnaval da cantora paulistana Naiá Camargo não pára. Depois de animar os foliões do circuito Ormas, é a vez do artista agitar a Barra, nesta terça-feira, a partir das sete da noite. A artista promete animar o público com o repertório atualizado e cheio de novidades, além da aposta na música ‘Coração Gelado’, sucesso onde fala de paixões e relacionamentos em meio a ritmos como afrobeat e brega.

A canção, é a primeira lançada por Naiá com Donatto e João Milliet , esse último, conhecido por remixar a canção Zona de Perigo, que levou o título de música do carnaval no ano passado.

Em cima do trio, no último dia de folia, a cantora mistura a diversidade de gêneros tropicais com batidas pop ao samba, sem deixar de lado o pagodão baiano. Naiá Camargo é convidada do bloco Exclusiva do Samba, patrocinado pelo Mborai Produções.