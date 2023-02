Sonhos de Carnaval EP 02: O casamento histórico no Farol da Barra

Diga aí se essa não é uma das melhores cerimônias de casamento que você já ouviu falar?

Embalados ao sucessos de Durval Lélys, a arquiteta brasileira Érika e o empresário suíço Marcel simplesmente se casaram em cima do trio do cantor, de frente pro Farol da Barra numa segunda-feira de Carnaval com céu azul e sem nuvens.

Então vamos partir pra história: tudo começou com a vida de Érika no Carnaval. Desde os 17 anos ela iniciou a tradição de sair na folia daqui de Salvador e foi como uma paixão à primeira vista. Talvez não tão apaixonante quanto Marcel, mas já já a gente chega lá.

Dos 17 anos em diante, Érika se tornou foliã assídua da festa e todos os anos que conseguia estava aqui em Salvador pra curtir. Só que tem um porém: entre esse curtir, pular na pipoca, participar dos blocos, Érika tinha um grande objetivo por trás: encontrar um grande amor pra sua vida.

Você também pode ouvir em outros aplicativos (veja abaixo)

E aí não bastava ser um cara bonito, inteligente, engraçado, respeitoso e todas essas outras qualidades básicas de um relacionamento. Ele tinha que amar o Carnaval. E amar o fato de Érika ser apaixonada pela festa e ter essa relação de longas datas com a cidade de Salvador.

Então os anos foram passando, passando e passando… e Érika percebeu que tinha que parar com essa história de ir para o Carnaval com esse intuito de achar um amor na festa, ou de arranjar alguém antes da folia pra em fevereiro descer pra avenida e pro barra-ondina curtir com ela.

Confira a história completa nesse episódio especial do podcast do CORREIO.

Esse episódio teve produção, narração e edição feitas por mim, Vinícius Harfush, com o apoio de Maysa Polcri, que fez a entrevista mais recente com Érika.

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.