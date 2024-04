“Sou Cerrado”: Brasil ganha iniciativa inédita para engajar população na conservação do bioma

Pesquisa inédita aponta que 70% dos brasileiros não sabem que o Cerrado é o berço das águas do Brasil e 3 em cada 10 nem sequer sabem que lá tem água

“O Cerrado é o berço das águas do Brasil”: essa frase é desconhecida por 70% dos brasileiros. O 2o maior bioma do país e da América Latina tem mais de 65 milhões de anos – de todos os ambientes da história recente do planeta, o Cerrado é o mais antigo. Assim como 3 em cada 10 brasileiros nem sequer sabem se há água no Cerrado, enquanto ele abriga oito das doze regiões hidrográficas brasileiras e possui reservas subterrâneas de água doce que abastecem 6 das grandes bacias hidrográficas do Brasil (Amazônica, Araguaia/Tocantins, Atlântico Norte/Nordeste, São Francisco, Atlântico Leste e Paraná/Paraguai) e 8 no total.

Uma pesquisa inédita feita pela Hibou, empresa de pesquisa e insights, especialmente para a nova iniciativa Sou Cerrado, em novembro de 2023, foi realizada com mais de 2 mil brasileiros. Os resultados mostram amplo desconhecimento da população sobre o bioma Cerrado, enquanto ele atinge índices históricos de devastação em silêncio. Se a pesquisa fosse uma prova de conhecimento, dois terços dos brasileiros seriam reprovados, não acertando nem metade das questões.

Com base na invisibilidade do bioma, nasce a iniciativa inédita Sou Cerrado, idealizada pela agência de comunicação Fresh PR e pelo ativista e detentor do canal @chapadadosveadeiros, Felipe Triaca, com o objetivo de alcançar e engajar maior número de pessoas na preservação do Cerrado, por meio de uma marca forte e uma plataforma de acesso a dezenas de ONGs e instituições para que os brasileiros colaborem com quais quiserem de forma fácil e rápida: www.soucerrado.com.br. Dentre as ONGs selecionadas para receber apoio pelo site estão: Rede Contra Fogo, Fundação Mais Cerrado, Cerrado de Pé, Movimento Lixo Zero, Rede Kalunga, Brigada Voluntária São Jorge, Eu Desacelero na Chapada, Turma que Faz e toda a rede de ONGs presentes na Rede Cerrado.

A equipe Sou Cerrado buscou instituições envolvidas na causa do bioma e da água e conquistou o apoio institucional de algumas das principais organizações que atuam pelo meio ambiente: WWF-Brasil, Voice of the Oceans, Instituto Alok, ISPN (Instituto Sociedade, População e Natureza) e Rede Cerrado. A Associação Veadeiros, Rede Kalunga de Comunicação, Urbia Cataratas e a Casa de Cultura Cavaleiros de Jorge, também apoiam a iniciativa.

“Acreditamos que a comunicação é um dos pilares que mantém uma sociedade sã e capaz de tomar melhores decisões. Após análises, encontramos uma forma de dar mais força para a causa do Cerrado, que precisa ganhar mais espaço no coração dos brasileiros”, diz Ana Beatriz Schauff, sócia da Fresh PR.

“O Cerrado é a terra onde nasci e minha eterna fonte de inspiração. A idealização da iniciativa ‘Sou Cerrado’ me dá a oportunidade de ensinar às crianças que água não nasce na torneira, e colaborar com meu ativismo para um futuro melhor”, diz Felipe Triaca, co-idealizador.

Mais achados da pesquisa

Apenas 23% dos brasileiros são capazes de descrever o clima do Cerrado;

64% dos brasileiros acreditam que a Amazônia está sendo mais desmatada que o Cerrado; 66% dos brasileiros não sabem que o Tucano é um animal do Cerrado 70% dos brasileiros não sabem que tem Cerrado na Bahia (o bioma abrange 9 Estados)