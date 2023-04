SpaceX diz ter acionado comando para explodir foguete após lançamento

O foguete Starship, desenvolvido pela empresa norte-americana SpaceX, explodiu logo após a decolagem nessa quinta-feira (20/4). A companhia, do bilionário Elon Musk, confirmou que a explosão ocorreu após a espaçonave apresentar falhas em seu motor e, por isso, o sistema de destruição em voo foi ativado.

“A nave apresentou múltiplas falhas em seu motor no voo de teste, perdeu altitude e começou a despencar”, explicou a SpaceX. A nave, no segundo andar do foguete, deveria ter se desprendido da base logo após a decolagem, mas isso não ocorreu.

“O sistema de destruição em voo foi ativado tanto no lançador quanto na nave”, esclareceu a empresa.

O Starship, maior foguete já construído, decolou às 8h30 (horário local) da base espacial da SpaceX em Boca Chica, no Texas, nos Estados Unidos. Apesar da falha, a empresa norte-americana comemorou o lançamento.

“Parabéns à equipe da SpaceX pelo emocionante lançamento de teste da Starship! Aprendemos muito para o próximo teste de lançamento, em alguns meses”, publicou o bilionário em sua conta do Twitter.

Se bem-sucedido, o voo deveria ter uma duração de 1h30 para completar uma volta quase completa em torno da Terra até cair no Oceano Pacífico.

Confira o lançamento:

InovaçãoA empresa do bilionário Elon Musk tem como objetivo desenvolver um projeto capaz de transportar, de forma segura, pessoas e cargas para a órbita da Terra, Lua, Marte e outros. O lançamento do Starship apresenta resultados positivos no avanço desse propósito da SpaceX.

Segundo a companhia norte-americana, há o interesse de acoplar uma pequena estação espacial que irá orbitar a Lula para apoiar em projetos espaciais para exploração lunar, além de fornecer mais suprimentos e equipamentos científicos.