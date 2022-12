Suspeito de ajudar em plano de atentado com bomba tentou carreira política

Alan Diego dos Santos Rodrigues, procurado por participar da tentativa de atentado perto do Aeroporto de Brasília no último sábado (24/12), foi candidato a vereador pelo Partido Social Democrático (PSD) em 2016. O homem concorreu à Câmara Municipal de Comodoro, no Mato Grosso, onde ele nasceu. Ele não foi eleito.

O nome do suspeito foi citado pelo o empresário bolsonarista George Washignton de Oliveira Sousa, preso pela tentativa de atentado, como um dos manifestantes acampados no Quartel-General do Exército que o teria ajudado no atentado. Em seu perfil no Instagram, Alan compartilha registros de suas participações em manifestações golpistas contra o resultado da Eleição 2022.

Veja fotos do suspeito:

Alan Diego dos Santos Rodrigues, de 32 anos, foi identificado pela polícia civil do DF como o segundo suspeito de ter participado da tentativa de explosão – Metrópoles

Alan Rodrigues é suspeito de ser um dos responsáveis pela tentativa de atentado no Aeroporto de BrasíliaMatheus Veloso/Metrópoles

Alan Rodrigues é suspeito de ser um dos responsáveis pela tentativa de atentado no Aeroporto de BrasíliaReprodução/Instagram

O suspeito posta fotos com bolsonaristas, como o deputado federal eleito Hélio NegãoReprodução/Instagram

O ponto principal onde o homem ficava era em frente ao Palácio do AlvoradaReprodução/Instagram

Tentativa de atentadoA Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu George Washignton de Oliveira Sousa por armar uma bomba próximo ao Aeroporto de Brasília. O caso ocorreu na manhã de sábado, e o homem foi detido horas depois, pela 10ª DP (Lago Sul).

A ocorrência está sendo investigada pela 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul). O homem confessou que estava planejando um atentado para o dia da posse do presidente eleito Lula (PT). Com ele foram apreendidos seis explosivos.

O suspeito é morador do Pará e apoiador radical do presidente Jair Bolsonaro (PL). Em um endereço no Sudoeste, bairro nobre do DF, outros explosivos foram encontrados.