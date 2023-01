Suspeito de tentar explodir bomba no Aeroporto de Brasília é preso

Um dos suspeitos de arquitetar um atentado com caminhão-bomba próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília se entregou à Polícia e foi preso nesta terça-feira, 17, em Mato Grosso, informou o Ministério de Justiça e Segurança Pública. Alan Diego dos Santos é o segundo suspeito preso no caso e deve ser transferido para o Distrito Federal.

Após a prisão, o interventor na segurança federal do DF, Ricardo Cappelli, escreveu nas redes sociais que “a lei será cumprida”.

Além do suspeito preso hoje, outros dois são réus após denúncia protocolada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) no dia 10. George Washington de Oliveira Sousa foi detido horas depois de plantar o explosivo na véspera de Natal. O terceiro envolvido, Wellington Macedo de Souza, está foragido e segue sendo procurado.