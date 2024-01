Tarcísio confirma apoio a Ricardo Nunes na eleição municipal de São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou nesta terça-feira, 16, seu apoio ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) na eleição municipal de São Paulo. Durante um evento no Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio elogiou a parceria entre estado e prefeitura e destacou o comprometimento de Nunes. “O que a gente tem aqui é uma grande parceria de trabalho. A gente tem raciocinado muito com isso. São vários programas realizados com conjunto. A gente vai atacar muito forte, este ano, a questão do Centro. Tem vários projetos de revitalização de pontos importantes. Se a gente não tiver diálogo, não resolve”, explicou. Questionado se o eleitor poderia entender que ele iria apoiá-lo, o governador respondeu afirmativamente. Nunes, por sua vez, afirmou que será o responsável por escolher o vice da sua chapa, mas que levará em consideração a opinião de Tarcísio, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos partidos da coligação. Segundo aliados do prefeito, a escolha deve ser feita até o limite das convenções, que devem ocorrer em março.

Em relação à escolha do vice, Nunes fez questão de ressaltar que sua situação é diferente da de Guilherme Boulos (PSOL), afirmando que a escolha de Marta Suplicy como vice foi uma ordem do presidente Lula (PT). “No nosso caso, como a gente tem um processo que reúne vários partidos e lideranças importantes – presidente Bolsonaro, governador Tarcísio -, evidentemente a gente tem que fazer uma ação democrática de escuta de todo mundo. É óbvio que a decisão vai ser, no final, minha. Agora, lógico, eu não vou colocar ninguém que o Tarcísio não goste”, disse Ricardo Nunes. Ele destacou que, no seu caso, a decisão final será dele, mas que levará em consideração as opiniões de Tarcísio e Bolsonaro. O atual prefeito de São Paulo também comentou sobre o nome do coronel da reserva da PM Mello Araújo, que está sendo cogitado pelos bolsonaristas para ocupar a vice. O prefeito afirmou que esteve com ele apenas duas vezes e que sabe que o nome tem o apreço de Bolsonaro e Tarcísio, mas que o presidente não falou nada com ele sobre essa escolha. Tarcísio e Nunes destacaram o trabalho conjunto do governo e da prefeitura em diversas áreas.