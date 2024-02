Teixeira de Freitas está em estado de alerta para ocorrências de arboviroses; entenda

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas — através da Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Epidemiológica (VIEP) e Programa de Endemias — informa que o município de Teixeira de Freitas encontra-se em Estado de Alerta (Nível 2) para as ocorrências de arboviroses.

380 casos destas doenças foram notificados à VIEP até o momento, datados entre 1 de janeiro de 17 de fevereiro de 2024. O número em questão é aproximadamente 65% maior do que a quantidade de casos notificados no mesmo período em 2023, com a prevalência de casos de chikungunya (220), seguido de dengue (158) e zica (2). No momento, ocorre a investigação de dois óbitos que podem estar relacionados às arboviroses. Os bairros com maior prevalência de notificações são: Vila Caraípe, Jardim Caraípe, Bela Vista, Centro, São Lourenço, Jardim Planalto e Monte Castelo; e a comunidade Duque de Caxias.

A administração pública reitera que uma Sala de Crise já foi formada para discutir e implementar o plano de ação e contingência para enfrentamento às arboviroses. Devido ao aumento dos casos, internações e possíveis óbitos, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas reivindica (junto ao Núcleo Regional de Saúde e Secretaria Estadual de Saúde) o carro de dispersão de inseticida Ultra Baixo Volume (UBV), popularmente conhecido como “Fumacê”, a ser usado nas localidades de maior ocorrência e incidência de casos.

As ações dos Agentes de Controle de Endemias (ACE) estão fortemente mantidas com visitas aos domicílios e áreas de risco, bem como em locais com focos de infestações por larvas do Aedes aegypti. Há também a articulação com a Secretaria de Infraestrutura para realização de mutirões para remoção de entulhos, potenciais criadouros do mosquito.

Para a efetividade das ações, é essencial que o cidadão teixeirense esteja consciente e ativo no que se refere à prevenção das arboviroses e o tratamento adequado junto às unidades de saúde. Saiba mais clicando aqui.

