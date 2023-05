Thales Bretas celebra regulamentação da Lei Paulo Gustavo: ‘Legado imenso e reconhecimento justo’

Thales Bretas comemorou a regulamentação da Lei Paulo Gustavo. Em seu perfil no Instagram, o viúvo do comediante compartilhou uma reflexão sobre a conquista. Nesta quinta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou o decreto que garante o repasse de R$ 3,8 bilhões para a cultura. “É muito lindo ver que Paulo Gustavo foi associado a incentivos à cultura”, iniciou o dermatologista. “Paulo respirava o teatro, o cinema nacional, nossa produção de TV, tinha um compromisso imenso com a qualidade da cultura, e com todos os trabalhadores envolvidos nesse setor. Deixou um legado imenso, cujo reconhecimento é lindo, e justo”, escreveu o médico. Por fim, Thales concluiu: Deve estar radiante em ver seu nome num projeto que apoia esse setor, que tanto sofreu com a pandemia e o desgoverno. Que a força e inspiração vindas dele possam iluminar essa nova fase do nosso país, e que a gente possa valorizar cada vez mais a arte, porque, sem sombra de dúvidas, ela salva! Transforma! PG, sempre presente”.

