Toffoli retira conversas de relatório sobre hostilização a Moraes

OAB acionou STF e PGR por delegado da PF ter incluído conversas do acusado com seu advogado

ministro Dias Toffoli do STF Rosinei Coutinho/STF – 19.dez.2022

Caio Vinícius 20.fev.2024 (terça-feira) – 10h19



O ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), mandou retirar do relatório da PF (Polícia Federal) nesta 3ª feira (20.fev.2024) os trechos da conversa do advogado Ralph Tórtima com o empresário Roberto Mantovani Filho, 71 anos, acusado de hostilizar o filho do ministro Alexandre de Moraes em Roma, na Itália.

Na 2ª feira (19.fev), a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) acionou o STF e a PGR (Procuradoria-Geral da República) contra o delegado da PF responsável pelo caso, Hiroshi Sakaki. A entidade pediu a retirada dos trechos por violação de sigilo. Toffoli atendeu à petição.

Esta reportagem receberá mais informações.