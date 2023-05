Torcedores promoveu despedida para integrante torcida ABUTRES em Itamaraju

Integrantes de torcidas organizadas presente em todas as partidas da seleção Itamaraju. Cumpriu uma dolorosa missão, nesta terça-feira (09) de maio, ao finalizar o cortejo e sepultamento de um membro que imensamente ativo.

Agnaldo Lemos (Galzinho), faleceu na última segunda-feira (08) de forma fulminante, mas estava sempre presente nas partidas ao lado da Torcida Organizada ABUTRES, ecoando o desempenho da seleção Itamarajuense.

Galzinho, figura conhecida na cidade sempre amou o futebol, ampliando assim as ligações amistosas provenientes do esporte.

O atual presidente da ABUTRES, Magno Passos, lamentou pela morte prematura de um dos membros da torcida.

“Sabemos do carinho e comprometimento de Galzinho, com a torcida, além do amor pela cidade e seleção de Itamaraju. Nossa homenagem apenas demonstra tamanho respeito por um de nossos membros que sempre esteve presente em cada partida”, destacou o presente Magno Passos.

O corpo de Agnaldo Lemos, foi sepultado no cemitério do bairro Novo Prado.