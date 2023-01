Torcida do Bahia esgota ingressos para o primeiro Ba-Vi do ano

O que era esperado aconteceu: os ingressos para o primeiro Ba-Vi do ano estão esgotados. O anúncio foi feito pelo Bahia na tarde desta quinta-feira (26). A partida, no próximo domingo (29), na Fonte Nova, contará com torcida única dos tricolores.

A venda de ingressos para o Ba-Vi começou nesta quarta-feira (25), exclusivamente para os sócios. No primeiro dia, o site da Fonte Nova apresentou instabilidade e muitos torcedores tiveram dificuldade para comprar o bilhete.

Na manhã desta quinta-feira, o Bahia abriu as vendas para o público geral e longas filas foram registradas nas bilheterias do estádio e outros pontos físicos de venda. Pela manhã, o clube informou que mais de 40 mil ingressos já haviam sido comercializados e restavam poucas entradas.

O duelo contra o Vitória será o primeiro clássico Ba-Vi do ano. O jogo é válido pelo Campeonato Baiano e tem mando do Bahia. O tricolor é o vice-líder da competição, com 9 nove pontos, mas vem de duas derrotas no estadual e Copa do Nordeste.