“Trabalhamos para universalizar o Samu até 2026”, diz Nísia

Ministra diz que do governo quer ampliar o atendimento; serviço completa 20 anos neste domingo (28.abr)

Na foto, a ministra da Saúde, Nísia Trindade Sérgio Lima/Poder360 – 7.mar.2024

PODER360 28.abr.2024 (domingo) – 22h37



A ministra da Saúde, Nísia Trindade, compartilhou na tarde deste domingo (28.abr.2024) uma série de postagens em suas redes sociais lembrando os 20 anos do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Fez menção a medidas tomadas pelo atual governo e falou sobre uma meta: “Trabalhamos para universalizar o Samu até 2026”.

Nísia disse que o serviço foi criado no 1º mandato do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o classificou como um “serviço essencial para salvar vidas”. Também saudou os trabalhadores.

“Parabéns aos profissionais de saúde e socorristas que ajudaram a escrever e seguem escrevendo a história do Samu, um serviço básico para o respeito à vida e a universalização do cuidado!”, declarou.

O Samu foi instituído por Lula por meio do decreto 5.055, assinado em 27 de abril de 2004. Desde o início, ficou estipulado o número de telefone 192 para receber os pedidos de atendimento. Atualmente, também é possível requisitá-lo por meio do aplicativo Chamar 192. O custeio das operações é dividido entre município, Estado e União.

A garantia da cobertura do Samu para 100% da população até o final de 2026 já havia sido incluída como meta no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), que envolve um conjunto de investimentos visando a promover o desenvolvimento econômico do país e a inclusão social. Coordenado pelo governo federal, ele engloba verbas da União e também recursos provenientes de parcerias com o setor privado, Estados, municípios e organizações sociais.

No eixo saúde, foi estabelecido um aporte de R$ 31,5 bilhões até 2026. Além de ampliar a cobertura do Samu, estão previstas entregas de novas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), maternidades, policlínicas, centros de atenção psicossocial e unidades odontológicas.

De acordo com Nísia, depois de 10 anos de congelamento, o custeio do Samu subiu 30% no ano passado. Também afirma que a frota foi renovada em diversos municípios.

“Com a 1ª etapa do PAC neste ano, serão 537 novas ambulâncias e 14 novas centrais. Com essa etapa, vamos passar de 90% de cobertura”, estimou.

Pesquisas O Samu costuma ser bem avaliado pela população. Em São Paulo, o atendimento é monitorado pelo SAQ (Serviço de Avaliação de Qualidade). Dados divulgados pela prefeitura relativo a outubro de 2022 revelam que, naquele mês, houve mais de 400 ocorrências e 93% delas foram avaliadas com notas de 8 a 10.

Artigo publicado em 2018 por pesquisadores da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) trouxe resultado similar em um levantamento com 212 usuários de Natal acometidos por eventos traumáticos: 94,2% manifestaram satisfação com o atendimento e com a estrutura.

Especialistas costumam apontar o serviço como um mérito do SUS (Sistema Único de Saúde), dando conta de um trabalho que dificilmente conseguiria ser implementado pelo setor privado com a mesma excelência, abrangência e agilidade.

Ainda assim, pesquisadores apontam alguns desafios. Em 2022, a USP (Universidade de São Paulo) publicou estudo que indicou desigualdades na oferta do serviço ao nível nacional.

Conduzido pelas pesquisadoras Marisa Malvestio e Regina Márcia de Sousa, o estudo mapeou 1.820 municípios que ainda não tinham nenhum suporte e 1.938 que eram atendidos de forma regionalizada, ou seja, compartilhavam ambulâncias com diversas cidades vizinhas. Constatou também que veículos mais equipados, as chamadas UTIs móveis, estavam disponíveis em poucos locais do Brasil.

“É preciso assentir que os desafios e o custo de salvar vidas em populações esparsas ou em território rural é maior e requer estratégias e políticas específicas e integradas”, escreveram as pesquisadoras.

Outro estudo conduzido na UFRN pelo pesquisador Mateus Estevam revelou durante a pandemia um nível crítico em índices associados ao risco de adoecimento dos profissionais envolvidos no atendimento.

Foi realizado um levantamento com 169 trabalhadores, distribuídos em 16 Estados brasileiros. Dentre fatores que contribuiriam para a precarização do trabalho e aumentariam consequentemente a probabilidade de quadros de adoecimento, foram citados a falta de materiais e o número insuficiente de ambulâncias.

Com informações da Agência Brasil.