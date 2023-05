Treinamento orienta profissionais de saúde sobre o cuidado e manejo da tuberculose

Treinamento para o cuidado e o manejo de tuberculose (Foto: Wesley Morau)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas — em parceria com o Governo do Estado da Bahia — promoveu um treinamento na Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) para médicos e enfermeiros da Rede de Atenção Básica, tanto do município como da região do Extremo Sul, sobre o cuidado e manejo da tuberculose na rede pública de saúde.

Durante a ocasião, o pneumologista sanitário Dr. Afonso Roberto Lima Batista, da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), orientou os profissionais em relação ao controle do agravo e no desenvolvimento de ações que aumentem a adesão ao tratamento da doença, promovendo atenção integral. A tuberculose é uma doença infectocontagiosa transmitida pelas vias aéreas e provocada em grande parte dos casos pela bactéria Mycobacterium tuberculosis (também conhecida como bacilo de Koch), sendo a segunda causa de morte no mundo por um agente infeccioso.

Afetando principalmente os pulmões, a enfermidade pode atingir outros órgãos do corpo como rins, meninges e ossos. Com a presença de sintomas (como tosse seca ou produtiva com catarro há mais de três semanas, febre vespertina, sudorese noturna e emagrecimento), recomenda-se a procura da unidade de saúde mais próxima. A tuberculose tem cura, e o tratamento está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS).

