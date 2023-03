Veja qual filme a Globo exibe nesta quarta (22/3) na Sessão da Tarde

Na Sessão da Tarde desta quarta-feira (22/3), a Globo exibirá o filme Coincidências do Amor, estrelado por Jennifer Aniston, Jason Bateman, Jeff Goldblum, Juliette Lewis, Victor Pagan e Patrick Wilson.

O filme dirigido por Josh Gordon e Will Speck exibe Kessie, uma mulher que decide ser mãe solo por meio de uma inseminação artificial.

A mulher nem imagina que, em uma noite de bebedeira, seu melhor amigo, o neurótico Wally, trocou a amostra do doador. Anos depois, Kassie e seu filho encontram Wally sem ter noção de que formam uma família.

A Sessão da Tarde começa a partir das 15h40.

