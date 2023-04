Vídeo: bandidos roubam estoque de celulares em loja de João Pessoa

Crime foi registrado por câmeras de segurança da loja. Bandidos roubaram celulares do estoque e do mostruário do estabelecimento 26/04/2023 10:16, atualizado 26/04/2023 10:16

Uma loja de celulares foi alvo de criminosos durante a madrugada desta quarta-feira (26/4), no bairro de Manaíra, em João Pessoa (PB). O estabelecimento fica na Avenida Monteiro da Franca. Imagens do circuito de segurança da loja poderão ajudar a polícia na identificação dos criminosos.

Ainda segundo o proprietário do imóvel, os homens chegaram ao local encapuzados, destruíram uma porta de vidro e, ao acessar o estabelecimento, furtaram diversos itens do estoque, além de equipamentos do mostruário.

