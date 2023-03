Vídeo: influenciadora “muda de voz” após cirurgia nas cordas vocais

Vanessa Lopes, influenciadora digital e tiktoker, publicou registro em que chora ao tentar falar pela primeira vez após o procedimento 25/03/2023 17:11, atualizado 25/03/2023 17:13

Vanessa Lopes, sucesso no TikTok, passou por quatro cirurgias recentemente e, após nove dias de recuperação, usou as redes sociais, nessa sexta-feira (25/3), para desabafar sobre o processo de recuperação. Um dos procedimentos, segundo a influenciadora digital de 21 anos, foi feito para corrigir um problema nas cordas vocais.

Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, Vanessa aparece durante uma consulta com o médico, ouvindo a própria “nova voz” pela primeira vez. No registro, ela se emociona e tem uma crise de choro ao perceber a dificuldade para falar.

Vanessa Lopes, 21 anos, é o que se chama de TikToker Star, ou seja, uma estrela do aplicativo. A jovem reúne mais de 20 milhões de seguidores na rede socialReprodução/Instagram

Bailarina e natural de Recife, Vanessa abriu uma conta no TikTok em julho de 2019. Além do sucesso no aplicativo das dancinhas, Vanessa compartilha o seu dia a dia com mais de 9,3 milhões de seguidores no InstagramReprodução/Instagram

No YouTube, ela acumula mais de 1 milhão de inscritos e já gravou vídeos com fenômenos como Rezende e Luisa ParenteReprodução/Instagram

A jovem é apontada por uma pesquisa da BR Media como uma das influenciadoras brasileiras dessa nova geração que mais cresceram e geraram engajamento nas redes sociais no último anoReprodução/Instagram

Em junho de 2021, Vanessa assumiu um relacionamento com Ricardo Rêgo, jogador de futebol de Recife, bastante conhecido no Nordeste e seguido por milhões no TikTokReprodução/Instagram

Após seis meses de idas e vindas, o casal terminou o namoro por conta da distância. Na época, Ricardinho, como é conhecido, tinha se mudado para os Estados UnidosReprodução/Instagram

Pouco tempo depois do término, Vanessa revelou, em entrevista para o youtuber Matheus Mazzafera, que teve um affair com o ator João Guilherme e que tinha interesse em ficar com ele novamenteReprodução/Instagram

No início de 2022, seguidores da jovem começaram a suspeitar que ela estaria na nova edição do Big Brother Brasil, porém os boatos foram descartadosReprodução/Instagram

Recentemente, a jovem voltou a ter o nome nas manchetes após ser vista aos beijos com o surfista Gabriel Medina, recém separado. Os casal foi visto junto em dois eventos em São Paulo Reprodução/Instagram

“Tomando um susto quando ele mandou eu falar. Depois de uma semana sem falar, bate um nervoso, junto com medo. Primeira vez escutando minha voz”, escreveu a influenciadora digital.

Confira o vídeo:

mdssss a vanessa lopes fez cirurgia e a voz dela mudou completamente eu to chocadissima ?????? pic.twitter.com/CLdbSdcJO3

— iri (@sonriou) March 25, 2023

