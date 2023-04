Vídeo: Leclerc persegue de Ferrari ladrões que roubaram relógio de luxo

Você já viu Charles Leclerc e o Batman no mesmo lugar? Talvez porque o piloto da escuderia Ferrari da Fórmula 1 e o famoso justiceiro dos quadrinhos sejam a mesma pessoa, ou pelo menos, Leclerc se inspirou nele quando perseguiu, com sua Ferrari 488 Pista, os ladrões que roubaram um de seus relógios, avaliado em R$1,4 milhão, em abril de 2022. As imagens da perseguição foram divulgadas nessa terça-feira (4), com o anúncio de que quatro suspeitos do crime foram presos.

O crime aconteceu em Viareggio, na Toscana-ITA, durante a semana do GP da Emilia-Romagna, em Ímola. Charles foi roubado após ser parado por duas pessoas que, usando capacetes de scooter, pediram uma foto ao piloto. O monegasco não chegou a ser atacado ou ameaçado: o relógio de luxo foi removido de seu pulso no momento das fotos.

Duas pessoas estavam em uma scooter e outras duas em um veículo utilitário esportivo (SUV). Segundo a polícia italiana, Leclerc foi seguido de Forte dei Marmi até Viareggio, por aproximadamente 12 km. A bordo de uma Ferrari 488 Pista, o monegasco foi bloqueado por “manobras” do SUV.

Nas imagens divulgadas pela Arma dos Carabineiros, uma das forças de segurança italiana, após o assalto é possível ver Leclerc perseguindo os criminosos.

Nessa terça, a polícia encontrou dois relógios – cuja proveniência ainda será investigada – durante a execução de um mandado de busca na casa de um dos suspeitos.

Talvez abalado pelos acontecimentos da semana, o então líder do Mundial rodou sozinho e terminou em sexto lugar no Grande Prêmio de Ímola; Max Verstappen, que conquistaria o título de 2022, venceu aquela etapa.

A Fórmula 1 2023 volta às pistas em 30 de abril com o GP do Azerbaijão, quarta etapa da temporada.