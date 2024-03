Vídeo. Sônia Abrão esculhamba Wanessa Camargo após pedido de desculpas

Reprodução

1 de 1 Montagem com prints coloridos de vídeos de Sônia Abrão e Wanessa Camargo – Metrópoles – Foto: ReproduçãoWanessa Camargo não comoveu Sônia Abrão com o pedido de desculpas que publicou em seu perfil no Instagram, após a expulsão por agressão do BBB 24. Na tarde desta quarta-feira (6/3), a apresentadora do A Tarde É Sua, da RedeTV!, classificou o vídeo da cantora como uma “limpeza de imagem”.

“Esse pedido de desculpas eu não desculpo, não, eu não aceito, não. Isso não é um pedido de desculpas, isso é uma limpeza de imagem. Em um pedido de desculpas, o Davi seria citado, seria mencionado tudo aquilo que ela fez de tortura psicológica em relação a ele nos mais de 50 dias em que ela permaneceu nessa história”, esculhambou a apresentadora.

Wanessa Camargo pede desculpas

Wanessa Camargo fez um vídeo e pediu desculpas ao público do BBB 24 Instagram/Reprodução

Ela foi expulsa após agredir Davi Instagram/Reprodução

No vídeo, a cantora não menciona as falas utilizadas contra Davi no BBB 24 Instagram/Reprodução

Wanessa Camargo no momento de sua expulsão Instagram/Reprodução

Tiago Leifert disse que expulsão de Wanessa Camargo foi justa Instagram/Reprodução

Durante o programa, Sônia ainda afirmou que Wanessa Camargo tentar enganar o público do reality. “Ela não tem essa transparência com o público, ela não reconhece. Isso eu acho muito triste, não veio do coração. Isso é um texto lido, que uma assessoria fez muito bem, que ela deve ter triste, não veio do coração. Isso é um texto lido, que uma assessoria fez muito bem, que ela deve ter ensaiado bastante, ela tá realmente muito abalada com o que aconteceu”, completa Sônia.

Veja o vídeo completo: Sônia Abrão sobre o vídeo de Wanessa Camargo.

“Isso não é um pedido de desculpa, isso é uma limpeza de imagem. Um pedido de desculpas, o Davi seria citado.. ela não bota o dedo na ferida, ela não tem transparência com o público, ela não reconhece.” #BBB24 #RedeBBB #ATardeÉSua pic.twitter.com/T5emSHwdHL

— Brenno Moura (@brenno__moura) March 6, 2024

