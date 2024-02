Vídeo: Toninho Tornado explica o termo “calabreso” para Ana Maria

Não basta explicar o significado de “calabreso”, bordão que viralizou nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (1º/02), após a briga entre MC Bin Laden, Davi e Lucas, tem que convocar o criador do termo para ficar tudo bem esclarecido.

Após comer uma pizza de calabresa ao vivo no programa Mais Você, Ana Maria Braga colocou o humorista Toninho Tornado para falar sobre o caso. Em um vídeo enviado para a produção, ele afirmou.

“Sabe o que é um jeito carinhoso? São os meus bordões, que eu tiro de feminino pra masculino. Calabreso, delício, borboleto. Então, são só gestos carinhosos que eu uso nas minhas pegadinhas”, disse.

No Twitter, os internautas se divertiram com a tirada de Ana Maria: “Se alguém me falasse que um dia Ana Maria Braga iria explicar, em rede nacional, o que é ‘calabreso’, citando Toninho Tornado, eu diria que essa pessoa era totalmente louca… Mas, aconteceu. Grandes momentos da TV brasileira”, afirmou um. “Kkkkkkkk Ana Maria Braga kkkkkk maravilhosa”, elogiou outra. “Eu amo a Ana Maria porque ela é debochada kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk”, comentou uma terceira.

Saiba mais sobre o significado Nesta quinta-feira (1º/02), a palavra “calabreso” se tornou a mais falada do momento nas redes sociais. O motivo? Ela foi usada por Davi durante uma briga com MC Bin Laden e Lucas Henrique no BBB24. A expressão, no entanto, causou revolta nos participantes do reality, que a associaram como algo gordofóbico, e muita risada entre os internautas.

Mas afinal, o que significa o termo “calabreso”?

Internautas pedem expulsão de Bin Laden após briga com Davi no BBB24 Reprodução/Redes Sociais

Vídeo: MC Bin Laden parte pra cima de Davi em briga no BBB24 Reprodução/X

Calabreso: o que significa termo usado por Davi em discussão no BBB24 Reprodução/Gshow

Davi é integrante da Pipoca do BBB24 Foto: Globo/Divulgação

Davi Reprodução/Twitter

Ele é um dos participantes mais queridos e polêmicos da atual edição Reprodução/ Globoplay

Davi, do BBB 24 Foto: Instagram/Reproduçãp

A expressão foi criada por Toninho Tornado e se tornou meme nas redes sociais. O humorista, que ficou famoso ao participar de pegadinhas na TV, usa o termo para estressar as vítimas de suas pegadinhas. O modo de falar se popularizou na web e ganhou as ruas. Outras palavras como “mussarelo” e “lumbrigo” também são usadas pelo ator.

Na briga, Davi disparou uma das famosas falas de Toninho Tornado: “Calma, calabreso”. O baiano foi questionado sobre o significado da expressão, mas não soube explicar. O termo, no entanto, abriu debates na casa e, mais uma vez, os brothers se reuniram em torno do motorista de aplicativo para confrontá-lo.

“O que é calabreso? Não se faz de desentendido… Estão falando que calabreso é chamar a pessoa de gorda”, questionou Leydi. Davi negou e se defendeu: “Não chamei ele de gordo, só de calabreso. É uma resenha que tem em Salvador. Não tem nenhum significado, na percepção de xingar… Deixa ele inventar o que quiser”, disparou.

Em outro momento, enquanto Lucas Henrique contava para Rodriguinho e Wanessa Camargo detalhes da confusão, MC Bin Laden explicou o que, pra ele, seria chamar alguém de “calabreso”. “Tá xingando ele porque ele é gordo. Eu recebo o apelido de calabreso porque eu sou gordo. E ele tá fazendo isso aí, vou logo jogar a real mesmo”, disse o funkeiro.

Nas redes sociais, o assunto repercutiu e alguns internautas chegaram a resgatar um vídeo de Bin Laden usando a gíria para falar com os amigos.