Visita de Léo Lopes a capital, marca comprometimento com o futuro de Itamaraju

Num momento crucial para o destino de Itamaraju, o pré-candidato a prefeito, Léo Lopes, demonstra sua visão progressista e comprometimento ao buscar o diálogo direto com os representantes estaduais na capital. Essa visita não apenas simboliza a determinação de Léo Lopes em unir forças para o bem comum, mas também evidencia a habilidade do candidato em construir pontes essenciais para o desenvolvimento sustentável da região.

Ao se encontrar com os deputados Léo Prates e Vitor Azevedo, o pré-candidato a prefeito de Itamaraju estabeleceu alianças estratégicas que transcendem linhas partidárias. Enfatizando que o deputado federal Léo Prates, foi secretário de saúde de Salvador no período da pandemia, obtendo grande destaque como um dos melhores políticos do Brasil, pela sua desenvoltura e eficiência em agir no combate ao COVID.

Léo Lopes fortalece sua rede de apoio, capaz de canalizar recursos e investimentos para Itamaraju, proporcionando assim o desenvolvimento de infraestrutura, educação, saúde e demais setores que impactam diretamente a vida de cada cidadão.

O deputado estadual Vitor Azevedo, afirma que Léo Lopes motivará grandes avanços para a população de Itamaraju, reforçando seu apoio e amizade que serão convertidos em propostas e realidade para o povo da região.

Léo Lopes destaca sua abordagem inovadora para enfrentar os desafios específicos da população. Durante as reuniões com os deputados, ele apresentou propostas concretas e viáveis, embasadas em estudos e consultas especializadas. Sua visão pragmática e voltada para resultados tangíveis se destaca, promovendo a confiança de seus interlocutores.

Tenho me esforçado para representar Itamaraju e obter nas capitais do estado e do Brasil, pessoas que fortaleça no crescimento de nosso município, pavimentando o caminho para uma administração que transcende limites, buscando o bem-estar e prosperidade que nossa comunidade merece. Juntos, podemos construir um futuro melhor para Itamaraju, ressaltou Léo Lopes.

Por | Ascom