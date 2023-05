Vôlei sentado: seleção masculina garante presença nos Jogos de Paris

O Brasil garantiu mais uma vaga nos Jogos Paralímpicos de 2024, que serão disputados em Paris (França). A classificação veio com a seleção masculina de vôlei sentado. A equipe estará na próxima edição da Paralimpíada após conquistar o título do Zonal Championship (o Parapan da modalidade), neste sábado (13) em Edmonton (Canadá).

Na decisão da competição disputada em solo canadense, a equipe canarinho derrotou os Estados Unidos por 3 sets a 0 (parciais de 25/20, 25/19 e 25/19). Com este triunfo, o Brasil encerrou a competição de forma invicta, com triunfos sobre a Argentina (na fase de grupos e na semifinal), sobre a seleção norte-americana (na primeira fase e na final) e sobre o Canadá.

A equipe brasileira foi representada na competição por 12 atletas: Wescley Conceição de Oliveira, Diogo Rebouças, Alex Pereira Witkovski, Gilberto Lourenço da Silva (Giba), Luís Fabiano de Oliveira, Wellington Platini Silva da Anunciação, Renato Leite de Oliveira, Márcio Borges dos Santos, Daniel Yoshizawa, Leandro da Silva Santos, Thiago Costa dos Santos Rocha e Raysson Ferreira de Abreu Silva.

Se o time masculino de vôlei sentado do Brasil garantiu a vaga em Paris apenas neste sábado, a equipe feminina já tinha presença garantida na competição desde novembro de 2022, quando conquistou o título Mundial em Sarajevo (Bósnia). Além do vôlei, o Brasil tem outras modalidades garantidas no megaevento na capital francesa: goalball masculino e ciclismo (pista ou estrada), que, através do ranking internacional, já tem uma vaga assegurada no masculino e outra no feminino.