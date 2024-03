Wanessa Camargo faz primeira aparição na TV Globo após BBB24

Depois de expulsa do BBB24, Wanessa Camargo deu um tempo das redes sociais e apareceu, apenas, em dois vídeos se desculpando, garantindo que estava refletindo antes de se pronunciar sobre sua participação no reality da TV Globo. Pois bem! A cantora quebrou o silêncio e decidiu dar detalhes da sua volta ao mundo real numa entrevista para Renata Ceribelli, que será exibida neste domingo (17/3), no Fantástico.

“Eu não sou os 55 dias que passei lá [no programa]. Eu sou 40 anos de vida. Eu tenho que ter humildade e olhar onde que eu estou errando”, disse para a repórter.

Na última terça-feira (12/3), a filha de Zezé Di Camargo surgiu nas redes sociais e garantiu que precisou tirar um tempo mais sossegada para assimilar tudo e afirmou ter reconhecido algumas de suas falas e comportamentos racistas em relação ao rival Davi.

Através de um vídeo, Wanessa pediu desculpas ao brother e “culpou” o racismo estrutural pelas suas atitudes. “A gente acaba praticando sem perceber, sem se dar conta do quanto isso afeta essa população já tão machucada e discriminada por séculos”, falou.

A primeira aparição da artista depois de ter dado um tapa em Davi Brito, depois de ter bebido em uma das festas, aconteceu no dia 3 de março. Wanessa desabafou e lembrou que foi “um choque”.

“Os últimos dias têm sido bem difíceis pra mim. Eu estou assimilando tudo ainda. O Big Brother foi a experiência mais desafiadora da minha vida e foi um choque sair da maneira que eu saí. Eu nunca imaginei que sairia dessa maneira do programa”, ponderou.

E continuou: “Mas, eu quero, hoje aqui, pedir desculpas de coração a cada pessoa que se sentir mal, machucada, ofendida por alguma palavra minha, atitude de pensamento nunca foi minha intenção”.

O Fantástico, apresentado por Maju Coutinho e Poliana Abritta, é transmitido após o Domingão com Huck.

Wanessa Camargo e Renata Ceribelli, em gravação para o Fantástico