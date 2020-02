ITAMARAJU | Vara do trabalho deixa município apos decisão do TRT

Os poucos órgãos funcionais presentes no município de Itamaraju, atuam de forma decadente ou tomam como caminho a mudança para a cidade de Teixeira de Freitas.

Os políticos locais apenas demonstram forças nas redes sociais, ou se furtam a suas obrigações deixando as situações ruins seguirem o curso final, notoriamente atingido o povo. Desta vez o órgão vítima do sistema de corte será o Juizado da Vara do Trabalho de Itamaraju.

Acompanhe a decisão:

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA TRT Nº 010,

Em 17 de Fevereiro de 2020

Transfere a Vara do Trabalho de Itamaraju para jurisdição de Teixeira de Freitas com a implantação, neste Município, da 2ª Vara do Trabalho de Teixeira de Freitas e determina a criação de Grupo de Trabalho para gerenciar este projeto

RESOLVE, por unanimidade:

Art. 1º. Transferir a Vara do Trabalho de Itamaraju para jurisdição de Teixeira de Freitas com a implantação, neste Município, da 2ª Vara do Trabalho de Teixeira de Freitas.

Art. 2º. Determinar que seja instituído Grupo de Trabalho, composto por magistrados e servidores indicados pela Presidência para, além de acompanhar e gerenciar o projeto, avaliar as possibilidades que abrangem os seguintes temas relevantes ao contexto:

a) manutenção do atendimento aos demandantes da jurisdição de Itamaraju, após a transferência;

b) critérios de distribuição/redistribuição dos processos;

c) transporte dos processos físicos de Itamaraju para Teixeira de Freitas;

d) adequações necessárias do espaço físico; e

e) estrutura administrativa e de pessoal.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sala de Sessões Juiz Nylson Sepúlveda, 17 de fevereiro de 2020