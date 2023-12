90% dizem não se arrepender de voto no 2º turno, indica Datafolha

Entre os que mudaram de ideia, 9% votaram em Lula e 7% escolheram Bolsonaro em 2022

No 2º turno das eleições de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva (esq.) teve 50,9% dos votos contra 49,1% de Jair Bolsonaro (dir.) Sérgio Lima/Poder360

Pesquisa Datafolha divulgada nesta 3ª feira (19.dez.2023) indica que 90% dos eleitores não se arrependeram do voto no 2º turno das eleições presidenciais de 2022. Outros 8% responderam não ter feito a melhor escolha e mudariam de voto. No pleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 50,9% dos votos contra 49,1% de Jair Bolsonaro (PL).

O levantamento foi realizado em 5 de dezembro com 2.004 pessoas com mais de 16 anos em 135 cidades. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Leia os resultados de cada candidato:

Lula:

escolheu o melhor candidato e não se arrepende do voto – 90%; não escolheu o melhor candidato e se arrepende do voto – 9%; não sabe – 1%. Bolsonaro

escolheu o melhor candidato e não se arrepende do voto – 91%; não escolheu o melhor candidato e se arrepende do voto – 7%; não sabe – 2%. Do total de entrevistados, 38% disseram confiar mais em seu candidato hoje do que no dia da eleição. Já 43% responderam que o nível de confiança é o mesmo. Outros 18% afirmaram confiar menos hoje no candidato do que na data do 2º turno.

Os índices de confiança são semelhantes entre Lula e Bolsonaro. Leia os resultados:

Lula

confiança maior – 40%; mesma confiança – 41%; confiança menor – 19%. Bolsonaro

confiança maior – 36%; mesma confiança – 46%; confiança menor – 17%.