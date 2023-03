Abertura da edição de verão do Teixeira Sport Festival ocorreu no último final de semana; veja fotos

Abertura da edição de verão do Teixeira Sport Festival (Foto: Wesley Morau)

No último final de semana, ocorreu a abertura da edição de verão do Teixeira Sport Festival na Praça Padre Apparecido. Organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas — com o apoio do Supermercados Rondelli, Ambev, E-Cosmetics e da Viação Santa Clara — , o evento busca fomentar o esporte no município, impulsionar o lazer da cidade e aquecer a economia local.

Beach tennis foi a modalidade contemplada no último sábado (04), já no domingo (05) ocorreu o torneio de futevôlei. Os jogos contaram com mais de 250 inscritos, tanto de atletas teixeirenses como daqueles que vivem nas demais cidades do Extremo Sul baiano, como Alcobaça, Caravelas, Ibirapuã e Mucuri.

Abertura da edição de verão do Teixeira Sport Festival (Fotos: Wesley Morau)

Fabíola, moradora de Itanhém e esportista de beach tennis, ressaltou a importância da realização de um evento esportivo gratuito por parte da gestão atual: “muitas pessoas não têm condições de pagar e participar de iniciativas da rede privada; no Teixeira Sport Festival, todos têm a oportunidade de jogar. Nosso jogo foi excelente, estamos nos divertindo muito e o ambiente é gostoso. Recebemos todo o suporte necessário”.

“A abertura desta edição ocorre em um sábado maravilhoso e ensolarado. O festival contempla o exercício de diversas práticas esportivas em uma praça que a administração pública modernizou para o lazer da população”, pontuou Sandra Drago, secretária de Esporte e Lazer. “Venham prestigiar uma iniciativa bacana e que investe na qualidade de vida e na saúde de todos”.

Abertura da edição de verão do Teixeira Sport Festival (Fotos: Wesley Morau)

No próximo final de semana, as modalidades serão vôlei e peteca no sábado (11); vôlei e basquete no domingo (12), também na Praça Padre Apparecido.

Abertura da edição de verão do Teixeira Sport Festival (Fotos: Wesley Morau)

O post Abertura da edição de verão do Teixeira Sport Festival ocorreu no último final de semana; veja fotos apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.