Amigo diz que irmã de Lucas Buda buscou acompanhamento psiquiátrico

Nesta sexta-feira (22/3), o melhor amigo de Lucas Buda revelou como está a família do brother após as polêmicas envolvendo Camila Moura. Segundo Pedro Antonio Vieira, os parentes do capoeirista estão sofrendo linchamento virtual, principalmente depois da influenciadora anunciar o fim do casamento de 15 anos, pelas redes sociais.

“Uma irmã dele tentou suicídio depois de uma interação que teve com a Camila. Ela vem tendo acompanhamento psicológico e psiquiátrico desde então”, lamentou em bate-papo com a Quem.

O rapaz ainda destacou que Buda ficará arrasado quando sair do reality da TV Globo e se deparar com a vida bagunçada: A Camila era o grande porto seguro dele, uma companheira que ele passou metade da vida ao lado. Acredito que o Lucas vai sentir muito essa perda e todo o linchamento público que vem sofrendo”.

Pedro esboçou receio com o bem-estar do colega e contou detalhes tristes da vida do participante. “Ele não conheceu o pai. Sua mãe e seu irmão são falecidos. Tenho grande preocupação com a saúde mental dele no pós-BBB. Será muito duro para ele”, frisou.

Toda a polêmica começou depois de Lucas Buda flertar com Giovanna Pitel e declarar que estava se sentindo balançado com a moça. Em seguida, Camila Moura apareceu na web excluindo as fotos do casal e de malas prontas, afirmando que já se sentia separada do ex-cônjuge e subindo a hashtag #paunocudobuda.

Pedro Antonio encerrou a conversa ressaltando que, para ele, não houve traição. “Eu, pessoalmente, entendo que não. Houve um flerte, mas sei que essa percepção de quando se caracteriza uma traição varia de pessoa para pessoa. Se eles tinham um acordo, ela pode ter se sentido desrespeitada com essas interações dele com a Pitel”, concluiu.

Advogada de Camila Moura fala sobre processo da família de Lucas Buda

Após vir à tona que a família de Lucas Buda, do BBB24, pretende processar a ex-esposa do rapaz, Camila Moura, a coluna Fábia Oliveira soube que a moça já até recebeu uma notificação extrajudicial. A informação de que os familiares do capoeirista buscaram ajuda jurídica foi dada pelo amigo e padrinho de casamento do ex-casal, Pedro Antonio Vieira, e pela advogada da professora, Adélia Soares.

“Fico desapontado com o rumo que a história tomou. A Camila está defendendo os interesses dela, custe o que custar. Em algumas oportunidades ela tem citado um trecho de uma música da Shakira, ‘as mulheres não choram mais, as mulheres faturam’, que me parece ser a inspiração desse posicionamento arrojado”.

Ele ainda destacou que existe um conflito de interesse entre as atitudes da influenciadora, já que ela detém uma procuração e o acesso das redes sociais, telefones e e-mails de Buda, devendo defender o nome dele, ao invés de difamá-lo: “A Camila, enquanto procuradora dele fora da casa, tem a obrigação de defender os interesses do Lucas. Estamos tomando medidas extrajudiciais para conter esse linchamento virtual e estamos dispostos a ir ao judiciário, se preciso”.

Para entender melhor a história, esta jornalista bateu um papo exclusivo com Adélia, que afirmou que não poderia se estender sobre a causa, mas que já está “estudando o caso, todo o contexto e desdobramentos”. A advogada ainda confirmou a notificação, sem dar maiores detalhes. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos!

