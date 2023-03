Apoiadores falam em festa e motociata para receber Bolsonaro no Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deverá retornar ao Brasil na próxima quinta-feira (30/3) e apoiadores organizam nas redes sociais festa e motociata para receber o ex-mandatário no aeroporto internacional de Brasília.

Com articulação no Twitter, TikTok e Instagram, bolsonaristas convidam apoiadores a participarem da recepção do ex-presidente que tem desembarque prevista para às 7h15 de quinta. Nos grupos bolsonaristas no WhatsApp também há movimentação.

O ex-secretário Especial da Cultura da gestão Bolsonaro e atual deputado federal Mário Frias (PL-SP), por exemplo, publicou um vídeo no Instagram em que convida apoiadores para participarem de uma suposta festa em homenagem ao ex-presidente.

“Na próxima quinta-feira, dia 30 de março, às 7h30 da manhã retorna ao Brasil o nosso eterno presidente Bolsonaro. Vamos organizar uma grande festa no aeroporto de Brasília para recebê-lo com todas as honras que ele merece”, afirmou o deputado federal.

Já no Twitter, tem crescido o movimento de perfis bolsonaristas que falam na organização de uma motociata na capital federal na próxima quinta. Um perfil informa que a recepção será às 7h30 no aeroporto, com motociata logo a seguir. Mas ainda não foi possível confirmar se isso de fato ocorrerá.

Viagem de BolsonaroBolsonaro deixou o Brasil no dia 30 de dezembro com destino à Flórida, nos Estados Unidos, para não participar da cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que aconteceu em 1º de janeiro.

O ex-presidente deixou o Palácio da Alvorada e se hospedou na casa do ex-lutador de MMA José Aldo.

Segundo o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Netto, Bolsonaro deverá ocupar o cargo de presidente de honra da sigla e receberá um salário mensal equiparado ao de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), de R$ 41,6 mil a partir de abril.

Para evitar novos atos de vandalismo, Valdemar solicitou ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), um reforço na segurança para a recepção de Bolsonaro.

O objetivo é “reforçar a segurança do ex-presidente e evitar atos que possam ter desdobramentos que resultem em violência ou depredação de patrimônio público ou privado”.

Valdemar Costa, presidente do Partido Liberal (PL), tem perfil articulador nos bastidores políticos. Nos últimos tempos, retornou ao holofotes com a filiação de Bolsonaro ao PLDivulgação/PL

No governo Bolsonaro, o cacique da sigla já fez indicações ao Ministério da Saúde, ao Banco do Nordeste e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da EducaçãoDivulgação/PL

Em outubro de 2021, Valdemar gravou um vídeo convidando Bolsonaro a ingressar no PL e, também, afirmou que iria apoiá-lo na campanha de reeleiçãoDivulgação/PL

Em gravação a auxiliares, Waldemar defendeu a ideia dizendo que “todos têm que crescer”, se referindo à filiação do presidenteRafaela Felicciano/Metrópoles

Valdemar foi questionado diversas vezes sobre os enroscos que poderia criar para o PL com a filiação de Bolsonaro, mas o objetivo sempre foi o crescimento do partidoRafaela Felicciano/Metrópoles

Valdemar da Costa Neto, presidente do PLJosé Cruz/Agência Brasil

A filiação, inclusive, foi adiada uma vez, após troca de insultos entre Valdemar e Bolsonaro, incluindo um “VTNC você e seus filhos”, dito pelo presidente do PLJosé Cruz/Agência Brasil

Bolsonaro negou a troca de farpas com o cacique do PL, mas exigiu ter a palavra final sobre os palanques do partido em 2022 nos três maiores colégios eleitorais do BrasilRafaela Felicciano/Metrópoles

O “casamento” só deu certo após Valdemar acertar a candidatura do ministro Tarcísio Freitas ao governo de São PauloGustavo Moreno/Metrópoles

Com a entrada do bolsonarista na eleição de São Paulo, Valdemar precisará refazer os cálculos para repartir o fundo partidário entre todos os deputados do PLDivulgação/PL