Assinatura da ordem de serviço da obra na Praça Joana Angélica ocorreu nesta segunda (27); confira

Assinatura da ordem de serviço da obra na Praça Joana Angélica (Foto: Wesley Morau)

Nesta segunda-feira (27), ocorreu a assinatura da ordem de serviço para a obra de construção da Praça Joana Angélica, no bairro São José. Compareceram ao evento o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, secretários municipais, representantes do Legislativo, imprensa e a comunidade em geral.

“Essa é uma obra que vem sendo sonhada há alguns anos não só por mim, mas por toda a população. Compartilhar esse momento com vocês é gratificante”, disse o prefeito Dr. Marcelo Belitardo. ”Essa praça vai valorizar não só o bairro, mas toda a cidade”. Segundo o gestor, a obra está prevista para ser concluída no período de seis meses.

O projeto a ser executado conta com ambientes como quiosque para alimentação, pista de skate, academia de calistenia para musculação, estacionamento, banheiros públicos e palco para atividades culturais. Maicon Rios, arquiteto da Secretaria de Projetos Estratégicos, responsável pela obra, afirmou que “o prefeito queria que elaborássemos um projeto que contemplasse a UFSB e em uma área que se completa com a Praça Padre Apparecido”.

Projeto para a Praça Joana Angélica (Renders: Maicon Rios)

Ailton Cruz, vereador que indicou a obra ao Poder Executivo no ano de 2021, ressaltou a importância da elaboração da estrutura da área em consonância com as demandas esportivas da cidade: “fico feliz por Teixeira de Freitas receber um projeto grandioso como esse. Será um equipamento de referência e bastante utilizado pelos cidadãos”.

“Essa é a quinta obra que damos a ordem de serviço esse mês; quem ganha com isso é a população teixeirense, e estou certo de que vamos avançar muito mais”, celebrou Tequinha Brito, vereador e presidente da Câmara Municipal. O prefeito Dr. Marcelo Belitardo, por sua vez, reforçou que “esta é mais uma das diversas ações do nosso mandato. A cidade está melhor do que há um ano, e daqui um ano estará excelente. Seguimos com o trabalho e com a dedicação para servirmos a cidade do jeito que ela merece”.

