Autor do gol do Bahia de Feira, Caíque comemora empate com Vitória: ‘Estamos no caminho certo’

O roteiro do jogo parecia ter final definido, até que Caíque resolveu roubar a cena. O atacante do Bahia de Feira deixou o banco de reservas para anotar o gol que garantiu o empate com o Vitória na estreia do Campeonato Baiano, na noite desta quinta-feira (12), na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

Aos 41 minutos do segundo tempo, Caíque recebeu belo passe de Alexsandro e não desperdiçou. Acertou o ângulo e deu números finais ao primeiro duelo do time no estadual: 1×1. Antes, Rafinha havia marcado aos 17 minutos da etapa inicial.

Ao final da partida, Caíque comemorou o resultado. “A gente trabalha bastante. Sabemos que o Vitória tem uma grande equipe, manteve a base, tem um time muito qualificado. Fico muito feliz. Só tenho que agradecer a Deus e ao professor João, porque ele trabalha os dois times. Normalmente o treinador só trabalha um time e o outro não faz muita coisa. Ele trabalha todo mundo igual e fala pra gente que a gente tem um elenco forte”, agradeceu o jogador.

“Temos muita coisa ainda para corrigir, óbvio, mas com certeza estamos no caminho certo. É muito importante arrancar um ponto, principalmente do Vitória”, completou Caíque.

O Bahia de Feira já volta a campo pelo Campeonato Baiano no domingo (15), às 16h, quando visita o Atlético de Alagoinhas, no estádio Carneirão, em Alagoinhas.