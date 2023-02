Baile da Narcisa no Hotel Fairmont

Primeiro Baile da Narcisa realizado neste sábado (04) no Hotel Fairmont com produção executiva de Bruno Chateaubriand e realização do Hotel Fairmont em nome de Netto Moreira e Michael Nagy foi um sucesso que começou as 21h e terminou as 5 da manhã.

Muita gente colunavel do Rio e famosos

O casal Adriane Galisteu com Alexadre Iodice, Luiza Valdetaro,Adriana Bombom, Milton Cunha e Ricardo Amaral.