BBB23. após desistir, Bruno Gaga posa com os pais: “Precisava disso”

Um dia após desistir do BBB23, Bruno Gaga aproveitou para publicar uma foto ao lado dos pais. Já em casa, em São José da Laje, o farmacêutico aproveitou para contar que está feliz e que precisava voltar para sua família.

“Gente, vocês não tem noção de como eu precisava disso aqui. Meu sonho sempre foi participar do BBB para mudar a vida deles, e saber que eles tem orgulho de mim já me faz um vencedor. Família é tudo”, explicou Gaga.

Bruno Gaga surpreendeu os participantes do BBB23 e toda a audiência do programa ao apertar o botão da desistência do reality show. Dessa maneira, após se reunir com os outros participantes do programa, o Big Boss convocou o farmacêutico para o Confessionário.

No local, que contou com transmissão ao vivo, uma voz pediu para que o participante explicasse a desistência e oficializasse a sua decisão. “Olá, gente, eu sou Bruno Gaga e estou desistindo do programa do BBB23 por uma pena, não sei se é fatalidade, mas eu cheguei ao meu ápice de ansiedade, coisa que eu nunca senti lá fora”, explicou o Pipoca.

O brother ainda explicou que chegou feliz, mas que não suportou a pressão. “Eu cheguei nesse programa radiante, muito feliz, muito realizado de um sonho, mas, depois disso, da pressão psicológica do jogo, com crítica que eu já escutava lá fora, que eu era um personagem. Esse é o meu jeito e eu não ia mudar”, explicou.