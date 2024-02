Zé Vaqueiro, Nattan e Dilsinho: veja os lançamentos musicais da semana

Nada melhor do que curtir o fim de semana com músicas novas, seja para curtir a noite ou somente ficar em casa tranquilo. Pensando sempre em renovar as playlists, o Metrópoles selecionou diversos lançamentos que se tornaram públicos nesta semana (29/1 a 2/2).

A semana contou com uma versão inédita do álbum Band On The Run, de Paul McCartney & Wings, single de Zé Vaqueiro com Nattan e música nova de Dilsinho com Ana Castela. Felipe Araújo, Luiza Martins, Guilherme & Benuto e Fiduma & Jeca se destacam com álbuns sertanejos.

Cantor Felipe Araújo em gravação de DVD em Goiânia

Felipe Araújo Divulgação

ex-Beatle Paul McCartney em sua turnê no Brasil GOT BACK 3

Ex-Beatle Paul McCartney em sua turnê no Brasil GOT BACK Michael Melo/Metrópoles

Dilsinho – Diferentão

Dilsinho em Diferentão Divulgação

Fagner

Fagner Possato/Divulgação

Álbuns Felipe Araújo

Intitulado como Última Noite, o artista tornou público o seu mais novo álbum, que conta com cinco faixas inéditas e três sucessos lançados em 2023. A canção que dá nome ao álbum tem colaboração especial de Luan Santana.

A faixa escolhida como aposta de Felipe é Sorte da Porra. Além disso, os novos singles são Na Mão da Bagunça, Posso Ser, Desaforada e A Pessoa que Chora.

Chris MC

O artista fez o lançamento de seu novo álbum, Romântico – Parte 2 e contou com outros nomes da música nacional, como Orochi, Caio Luccas, JayA Luuck, G.A., Aka Rasta e CJOTA. A produção é voltada para a sonoridade do trap, drill e da música latina e leva o ritmo das love songs.

“O álbum significa uma nova chance para o amor. A gente vive num mundo tão estranho que, às vezes, acreditamos nem existir mais esse sentimento. Eu quis trazer um pouco de amor através desse álbum”, comentou o cantor.

Compilação funk.BR – São Paulo

A primeira compilação internacional do funk de São Paulo foi realizada pelo jornalista Felipe Maia e pelo empresario e pesquisador musical americano, Jonathan Kim. O projeto reune alguns dos principais nomes do baile de funk de rua de São Paulo e as três primeiras faixas foram divulgadas.

Paul McCartney & Wings

50 anos após o lançamento original de Band On The Run, álbum de Paul McCartney & Wings, o disco ganhou uma edição expandida para celebrar o cinquentenário de uma das produções musicais mais bem-sucedidas do Wings.

“Este é o Band on the Run de um jeito que você nunca ouviu antes. Quando você está fazendo uma música e coloca partes adicionais, como uma guitarra extra, isso é um overdub. Bem, esta versão do álbum é o oposto, underdubbed”, explica Paul, revelando que o álbum é reflexo das gravações presentes nas fitas originais.

Fiduma & Jeca

A dupla completou o álbum Finalmente ao Vivo. O DVD completo apresenta 16 faixas inéditas e um remix. Entre as já lançadas, além de Chapéu Preto, destaques para Tarja Preta, Pra Sempre, Só Vai ter Chapéu e Combinado.

O álbum traz parcerias com as duplas Jads & Jadson, Matogrosso & Mathias, Ícaro & Gilmar e Us Agroboy. Entre as novidades que ficaram para o último lançamento estão as participações de João Bosco & Vinicius, em Mexer com Álcool, e Tarja Preta – Raumix, com o guitarrista Reinaldo Meirelles.

Completam o DVD as faixas Junta a Tropa, Memória Sexual e Orgulho da Ex. Com uma pitada de música eletrônica, elementos modernos de trap e a musicalidade inconfundível da dupla. “A sensação é a melhor possível. De trabalho bem feito e de saber que estamos prontos para alçar objetivos ainda mais altos. Queremos agradecer todos os fãs e as pessoas que fizeram parte deste projeto desde o início. Em 2024, teremos muitas coisas boas e contamos com essa galera para vir com a gente”, afirma Fiduma.

Luiza Martins

A cantora e compositora divulgou o EP A Culpa é do Meu Signo. Este é o primeiro lançamento de 2024 da artista e conta com quatro faixas baseadas no signo de escorpião. A faixa principal, Destino, lidera o conjunto, seguida por Tá na Sua Mão, Brinquedinho Roxo e Carinho e Respeito.

“Um dos objetivos deste projeto é desafiar os estereótipos comuns associados a cada signo. Quero mostrar que, assim como as pessoas em geral, os signos também têm suas nuances e complexidades”, conta a cantora.

Hodari

O artista brasiliense lançou o EP Hodari Acústico com cinco faixas do disco anterior, mas em voz e violão. A escolha pelo formato acústico para as releituras foi capaz de criar uma atmosfera diferente para cada canção.

No caso de Siricutico, a track se aproxima de uma estética sonora com acordes latinos, enquanto em Praya e Sol e S-E-X-O as faixas ganharam uma pegada mais intimista, digna de um luau.

Já em Sol Rayo, a introdução mantém a sonoridade pop da música, mas o som do violão ao final traz um solo característico dos grandes clássicos do samba. Por fim, Sem Ménage também ganha elementos do ritmo mais tradicional do país, como batidas na palma da mão e o dedilhar de um cavaquinho.

Guilherme & Benuto

O álbum Manda um Oi ficou completo nesta semana, com a canção Corpo Sexy. Ao todo, são seis músicas inéditas.

“Nossos últimos anos foram muito abençoados, começamos 2024 com uma conquista incrível que sempre sonhamos, agora finalizamos esse projeto que selecionamos o repertório com muito carinho e cuidado. Deixamos Corpo Sexy com nossas amigas Maiara e Maraisa para o final, é uma música envolvente, literalmente sexy, o público curtiu e engajou muito na gravação, espero que gostem e aproveitem todo o Deu Rolo De Novo”, comentam Guilherme & Benuto.

Ricardo Rabelo

O cantor e compositor divulgou o álbum Parte da Revolução. Na obra, o artista traz nas composições o ritmo do samba em letras fortes e cheias de histórias. O trabalho conta com participações especiais de Criolo e Fabiana Cozza.

O álbum reúne 10 sambas autorais, sendo a faixa-foco Parte da Revolução. A composição carrega na letra uma crítica à corrupção. “Esse partido alto é uma sátira aos corruptos do país, apesar do tom debochado estamos falando sobre um assunto sério”, comenta Rabelo.

Singles Julies

O cantor lançou a música Tudo Mais Bonito, composta em parceria com Lucas Good Vibes, DEKO, Tércio de Polli. Após ultrapassar a marca de 6 milhões de plays no Spotify, 3 milhões deles conquistados em 2023, a faixa é a terceira de sua nova era musical.

“Estou tendo a oportunidade de poder produzir com um dos maiores nomes da música no mundo. É impressionante ver o processo de transformação de minhas poesias musicalizadas em canções poderosas. Estamos preparando um belo disco que finalmente sai em 2024”, declarou.

Zé Vaqueiro e Nattan

Apadrinhados por Xand Avião, a dupla se reuniu na inédita Consciência limpa. O clipe da música foi gravado em agosto no próprio haras do cantor Zé Vaqueiro em Pindoretama, no Ceará, e faz parte do álbum audiovisual Dendicasa. O projeto já conta com outras parcerias disponíveis, como Tarcísio do Acordeon, Marília Tavares, Matheus Vini e Xand Avião.

Dilsinho

O pagodeiro disponibilizou a nova música Passada de Mão, com Ana Castela, nas plataformas digitais. O single é o primeiro lançamento do projeto Diferentão 2 e aposta na mescla do pagode com o sertanejo.

“Diferentão 2 finalmente está na área e não tinha como começar os lançamentos desse audiovisual com outra música que não fosse Passada de Mão. Fomos muito felizes na escolha da música e eu não tenho nem palavras pra falar da Ana. Ele é uma menina incrível que merece todo reconhecimento que tem e ainda mais”, conta Dilsinho.

Puterrier

O cantor lançou o single Garoto Problema, uma mistura do pagodão baiano com o funk do Rio de Janeiro. A faixa é a primeira música do projeto Salseiro, aposta do cantor para o primeiro semestre do ano. “Acredito que o público vai abraçar esse som porque o ritmo dele é pra cima, fala sobre desapego, baile e festa”, apontou.

“Fiquei 7 meses estudando bastante, fazendo show por todo o país e pensando o que poderia entregar no meu próximo lançamento. O público estava esperando que eu viesse com um funk, na mesma pegada de Marolento, mas quis me arriscar e mostrar que o Brasil é muito maior que o eixo Rio/São Paulo”, continuou.

“Meu maior objetivo é conseguir trazer referências de cada estado para as minhas músicas e foi focado nisso que nasceu Garoto Problema, feat com meu irmão Pique Raro, que é uma mistura de pagodão baiano com o funk do Rio, porque não tem jeito, sou carioca, cria do Rio, não posso abandonar minha essência e minhas vivências”, completou.

Manu Bahtidão

A música Errar É Humano, composta pela própria cantora, é o novo lançamento de Manu Bahtidão. A faixa retrata a história de alguém que não consegue dormir, atormentado pelo profundo arrependimento de ter terminado com o amor de sua vida.

O narrador expressa sua disposição em tentar novamente, caso a pessoa amada esteja disposta a voltar, reconhecendo a falibilidade humana. A música aborda temas como o peso do arrependimento e o desejo de reconciliação.

“Esse projeto mudou a minha vida! A música com a Simone me apresentou para o Brasil inteiro, e está me dando oportunidades incríveis. Tem muita coisa boa desse álbum ainda para ser lançada, e Errar É Humano é uma delas, tenho certeza de que vai ser mais um hit”, diz Manu.

Marcos & Belutti

Após liberarem a primeira faixa do álbum 15 anos, ao lado de Matheus Fernandes, chegou o momento da dupla disponibilizar o primeiro volume do projeto. Em parceria com o Kamisa 10, os cantores tornaram pública a faixa Solteiro Amador.

Rodriguinho

Confinado no BBB 24, o cantor Rodriguinho lançou o single Fora da Caixa. A música foi composta por ele em parceria com Thiaguinho, Gaab e Mr. Dan. Acompanhada do vídeo oficial do projeto, a música fala sobre um casal apaixonado que resolve dar um tempo para se testar e ter mais saudades quando voltar.

Belinda

A cantora retorna ao cenário musical com o lançamento de Cactus. O single encerra um hiato da artista e se apresenta com o primeiro do próximo álbum de estúdio. Além disso, o trabalho é bastante alinhado com as tendências musicais do momento.

Bruce Dickinson

Bruce e sua banda com o guitarrista Roy Z, o baterista Dave Moreno, a baixista Tanya O’Callaghan e o maestro do teclado Mistheria, lançou o single Rain On The Graves. Com um riff de guitarra imponente, teclados dramáticos e uma performance vocal imponente, a música foi inspirada por uma visita chuvosa ao túmulo do poeta romântico William Wordsworth.

A música se desenvolveu em uma reflexão sobre a natureza da mortalidade e o pacto com o Diabo que os artistas passaram a fazer desde que Robert Johnson provou que valeu a pena nos anos 1930. “Eu tinha a letra do refrão desde que visitei Grasmere para um casamento em 2012. E não foi difícil, anos depois, criar o restante da música com tanta imaginação rica na minha cabeça!”, explica Bruce.

MC Bin Laden

O funkeiro, que está confinado no BBB 24, lançou o single Tropa do BL. A nova música reverencia a galera do funk com participações de MC Dricka, MC 7Belo, Luana Maia, Guizinho Niazi e a produção do DJ Gordinho da VF.

“É uma honra fazer parte desse som e enaltecer um amigo querido e artista incrível que é o Bin. Sinto que mesmo confinado, ele sabe que estamos com ele e a Tropa do BL está a todo vapor nas ruas pelo nosso futuro campeão”, complementa MC Dricka.

Mãolee

Um dos mais respeitados beatmakers e produtores musicais do cenário do rap nacional, o músico lançou a canção Cruz de Ouro, em parceria com MC Marks e PL Quest. A novidade está disponível nas plataformas digitais.

Cruz de Ouro é uma composição que celebra a determinação e a coragem necessárias para seguir em frente, mesmo diante dos desafios. “Tempo a gente aprende que chorar faz parte / As lágrimas que cai é um passo pra prosperidade / Tô atuando no teatro dessa vida / O show acaba só quando fecha as cortinas / Então é tempo de vencer / Tempo de correr / É tempo de aprender, então não vou parar”.

Cynthia Silveira

A cantora e poetisa lança o single Vem Comigo Agora. A música chegou às plataformas digitais nesta semana em português e, em breve receberá uma versão em inglês.

“É uma narrativa emocional sobre um relacionamento que foi breve, porém incrivelmente forte e marcante. Fala sobre a dificuldade de me abrir para a relação, e quando finalmente decidi dar continuidade, tive que retornar ao meu país”, avalia.

Raphael

O cantor tornou pública a música Ma. A faixa explora a complexidade das relações humanas, abordando a tendência de transferir a culpa para outras pessoas quando confrontados com as consequências de nossas ações.

“Essa música faz parte de uma nova etapa na minha música que vem sendo construída desde o último lançamento, Ponto Final”, comenta.

Joelma

A cantora divulgou um feat com Pedro Sampaio. Joelma e o DJ fizeram uma nova versão do single Voando Pro Pará, que faz parte do DVD Isso é Calypso Tour Brasil. O hit do tacacá ganhou uma versão eletrônica, repleta de brasilidade.

“Conheci o Pedro Sampaio e me apaixonei; um artista jovem, talentoso demais e uma pessoa incrível. Soube que ele estava tocando a música no show dele e a galera estava comentando demais; aí o convidei para o meu DVD em Belém/PA, afinal não tinha lugar melhor né. O resultado final ficou demais, a energia lá em cima e com a cara do verão. Esperamos que vocês curtam muito!”, comenta Joelma.

Uns e Outros

A banda de rock formada por Marcelo Hayena (Vocais), Gueu Torres (Baixo), Bruno Baiano (Bateria) e Raul Dias (Guitarras e violões) lançou o single A Verdade Está Voltando. Na letra, a banda propõe uma reflexão sobre um tema bem atual: Qual o lugar da verdade em tempos da pós-verdade?

Segundo Marcelo Hayena, “com o acelerado desenvolvimento da Inteligência Artificial, esse é um dilema ao qual devemos nos debruçar com muito cuidado… do contrário, pode ser tarde demais. A verdade não necessariamente poderá ter correspondência com a realidade e isso é mais perigoso do que pensamos.”

Liah Soares

A cantora e compositora lançou o single Como Vai Você com um videoclipe no YouTube. Este lançamento integra seu mais recente projeto intitulado De Tanto Amor. O álbum será composto por 3 EPs que apresentam as canções de Roberto Carlos interpretadas em bossa nova e jazz.

“O rei Roberto me revelou que, no início de sua trajetória, almejava cantar bossa nova. Então, estou interpretando as músicas de Roberto, com todo charme da bossa. É uma verdadeira honra”, celebra a artista.

Leuriscleia

A personagem de Gutierrez Castro revelou o novo single Passe Livre. O resultado audiovisual explora a importância de conhecer o próprio prazer sexual. Com uma mistura do forró e tecno brega.

A canção é uma homenagem para as seguidoras da personagem que pedem com frequência uma música para se sentirem empoderadas e atraentes. O videoclipe gravado em São Paulo se passa em meio aos devaneios da cantora com o seu vizinho, a produção:

“A ideia é ser uma música envolvente que fala sobre um assunto necessário que é o sexo, sobre se tocar. Eu quis trazer esse tema como Leuriscleia em um sonho sensual, porque 80% do meu público é feminino e a nossa troca é muito real e sincera, depois de lançar outras músicas, as seguidoras compartilharam essa vontade de ouvirem uma música para se sentirem sexys e gostosas. A letra e o clipe de Passe Livre, então, foi pensado como quebra desse tabu do prazer sexual”.

Pepita, Mel Gonçalves e Raquel

Capas da Billboard, as artistas se uniram para lançar o single Pra Nós, hino da iniciativa Billboard Over 30, projeto que listou 30 nomes de trans e travestis, que são destaques em suas áreas de atuação, para celebrar suas vidas e existências no mês da visibilidade trans.

Quando a música diz “axé”, ela quer dizer fique bem, em paz, forte e que teus caminhos sejam abertos e renovados; “aqué” é uma expressão para se referir a dinheiro e prosperidade; enquanto “auê” significa festa, folia e celebração.

Essas manifestações são entoadas no single Pra Nós, para reforçar os desejos de toda uma comunidade que espera mais respeito, oportunidades e inclusão em um país que mais mata pessoas trans no mundo. O single pode ser conferido no Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, SoundCloud e Tidal.

Rosa de Saron

A banda lançou a faixa Meninas da Cidade, canção tema do longa A Serva, do diretor espanhol Pablo Moreno. A obra conta a emocionante história da santa Vicenta María López y Vicuña, que, há mais de 200 anos, usou de sua posição para ajudar outras mulheres e alçá-las ao seu potencial máximo.

Desde antes de ser freira, Vicenta sentiu que o seu propósito era proteger as mulheres do seu tempo que não tinham oportunidades e boa situação econômica. Com zelo e ensinamentos, mudou a vida de muitas delas. Duas décadas depois, a personagem da trama, Lera, apresenta a santa a duas mulheres que conhece na prisão, contando as belas histórias de sororidade da freira.

“Ficamos muito contentes com o convite para gravar esta canção, que veio por meio da KOLBE, distribuidora brasileira da obra. A gente se sente muito honrado em fazer parte deste projeto incrível que mostra exemplos práticos de amor ao próximo. Esperamos que o público curta a música e estamos animados para o lançamento do filme”, relatou.

Wz Beat

O cantor lançou o single Piano Estelar 2.0. O Brazilian Phonk, uma mistura de funk com música eletrônica, é a continuação da faixa Piano Estelar 1.0, que atingiu mais de 1,8 milhões de streams.

“A expectativa para o lançamento da música Piano Estelar 2.0 está muito alta. Esse lançamento é aguardado com grande entusiasmo pelos fãs e críticos, indicando um forte interesse na nova versão desta faixa”, declarou o artista.

Yohan

Após expor manipulações no reality show Round 6: O Desafio, o artista lançou a música Round 6, que conta com uma pegada de eletro-funk. A música original, lançada em novembro de 2023, conta a história de amor em meio à manipulação como uma narrativa que faz paralelos entre os jogos abusivos na competição e os jogos do amor, especificamente sua experiência em um relacionamento tóxico.

A dualidade proposta na música veio à tona justamente com as exposições do reality Round 6: O Desafio, do qual foi um dos participantes: “Eu queria que essa nova versão de Round 6 fosse uma música que as pessoas pudessem dançar e se divertir”.

Guga Nandes

Guga Nandes tornou público o EP Ainda Bem que é Pagode Vol. 2, composto por três músicas inéditas, Ainda Bem, É o Amor e Envergonhado. O projeto foi gravado no Mustang Gastro Bar, em São Paulo.

“Estou muito feliz em começar o ano trazendo mais músicas desse projeto incrível que o público abraçou com tanto carinho. Foi gratificante reunir meus fãs e meus ídolos em uma festa muito animada e divertida, mas também com canções que falam de amor e relacionamento, com tudo que tem direito para aquele pagode raiz”, explica o cantor.

Bryan Behr

O cantor de pop contemporâneo divulgou a canção Beijos de Artifício, que detalha a simplicidade da paixão e do amor e fala sobre as sensações de uma pessoa que descobre que está apaixonada.

“Deve ser tão bom encontrar um tom, uma frequência que encaixa na pessoa. Eu imagino ser, fácil perceber quando um simples beijo na memória ecoa”, declarou ele.

WD

O cantor conta com parceria de Wanessa Camargo, confinada no BBB24, na música Quem é Você?. O single vem acompanhado de um videoclipe, gravado antes do confinamento do reality show. A canção é um pop afrolatino e traz a essência de duas gerações do pop nacional.

“Essa música carrega muito da minha essência musical e também da minha personalidade. É uma boa prévia do meu álbum, que será lançado muito em breve. A Wanessa ter aceitado gravar essa faixa comigo foi de uma generosidade imensa e a realização de um sonho, já que eu cresci escutando as músicas dela e a tenho como uma das principais referências da música pop brasileira”, disse o cantor.

Lia Clark

A drag queen divulgou um remix do hit Mete Marcha. O novo single conta com a participação das Irmãs de Pau. Lia destaca que a escolha das artistas para esta parceria foi muito especial, especialmente devido à revolução que ambas estão promovendo no cenário do funk.

“Além de demonstrarem versatilidade como cineastas, funkeiras e performers, as Irmãs de Pau se destacam como duas irmãs travestis, trazendo uma perspectiva singular e empoderada para a indústria da música por meio de seus trabalhos e talentos. Assim, foram os nomes perfeitos para somar e trazer essa fusão à faixa.”

FUN7

Ao lado de Lauana Prado, o cantor lançou a faixa Eu Volto, Prometo. Esse o primeiro lançamento do novo DVD do artista, Isso É FUNSETE, que foi gravado no final do ano passado. A letra brinca com os momentos da vida de forma opostas ao que acontece, deixando uma mensagem de que sempre usamos desculpas para sair ou entrar em relacionamentos.

O DVD Isso É FUNSETE vai contar com 12 faixas inéditas, incluindo colaborações com Lauana Prado, Atitude 67, Bruninho e Davi, Hitmaker, João Sabiá e Sambô.

Edu Ribeiro

Reconhecido como um dos fenômenos do reggae nacional e famoso por eternizar o hit Me Namora, o cantor divulgou, pela Radar Records, a série As 10 Mais. O projeto conta com as melhores músicas do cantor e compositor e já está disponível nas principais plataformas de música.

Roberta Campos A cantora Roberta Campos e o cantor Fagner lançaram a música Quando for Amor. Composição de Fagner e Renato Teixeira, o single foi gravado em 2023 e está disponível nas plataformas digitais.