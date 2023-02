BBB23. Paula se revolta após descobrir comentários de Cristian: “Quero agredir”

Sarah Aline revelou os comentários de Cristian sobre Paula para a sister e deixou a participante revoltada com o brother. Em uma conversa após a formação do quarto paredão do BBB23, a psicóloga contou que o ele a usava para levar informações para o quarto Fundo do Mar, que ficaria com a sister apenas por carência e que não confiava nela.

“Eu votei no Cristian por causa de coisas que eu ouvi sobre você. Quando eu sentei ali e você olhou para mim e falou ‘Você está guardando alguma coisa’, é porque eu ouvia coisas que ele falava sobre você”, contou Sarah em um primeiro momento.

Paula FreitasFoto: Globo/Reprodução

Cristian no BBB23Reprodução/ Globoplay

Paula chorou com o Recado do Eliminado de GabrielFoto: Globo/Reprodução

Cristian e Bruna Griphao no BBB23Reprodução

Ela foi escolhida pelo público na Casa de VidroDivulgação

Gaúcho de 32 anos, Cristian é empresário e formado em educação física e nutrição esportivaFoto: Divulgação

“Não gosto do jeito que ele fala. Até quando ele referenciou para mim sobre as brincadeiras que ele tem com você e com a Bruna, ele até falou, ‘A Paulinha essas coisas de carência, você sabe, né, vai que acontece’. Eu até na hora dei risada e falei ‘você não vale nada’”, detalhou a psicóloga em outra conversa. Ela apontou ainda que Cristian é um “homem hétero que acha que é o centro do mundo”.

Sarah relatou também que o brother disse que se aproximaria de Paula e Bruna para colher informações, a chamou de “leva e traz” e disse que não confiava nela. Os relatos de Sarah Aline fizeram a colega se revoltar e surtar aos gritos pela casa.

Ela garantiu que queria “agredir uma pessoa da casa”, mas que não podia fazer isso porque seria eliminada do programa. Além disso, pediu para que a mãe ore para que ela se controle e não bata em ninguém dentro do reality.

“Se eu volto, eu vou arrancar a cabeça dele e cachorro vai comer a cabeça dele inteira”, ameaçou a sister. Ela também garantiu que fará da vida do colega um inferno dentro da casa.