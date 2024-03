Biden e Trump voltam a se enfrentar pelo cargo de presidente dos EUA

Depois de mais uma rodada de votações nas primárias dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump voltarão a se enfrentar pelo cargo de presidente do país. A disputa que aconteceu há quatro anos vai durar agora cerca de oito meses.

TVs, jornais e agências, como ABC News, New York Times e AP, projetaram a vitória dos dois pelas indicações presidenciais democratas e republicanas. É o primeiro passo para o início oficial das eleições, que serão realizadas em 5 de novembro. Na verdade e na prática, uma corrida que já começou.

Ambos divulgaram vídeos em que falam diretamente ao eleitor norte-americanos. Veja:

Let’s go: https://t.co/V9Mzpw8kB0 pic.twitter.com/jMr65EcleN

— Joe Biden (@JoeBiden) March 12, 2024

A Message from President @realDonaldTrump pic.twitter.com/8MUs8b448D

— Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) March 13, 2024

As últimas primárias de Biden e Trump Em primárias presidenciais bem rápidas e polêmicas, incluindo um julgamento de Trump na Suprema Corte, a expectativa é de que o combate entre os dois se deem nos mesmos estados indecisos de quatro anos atrás. E também com as mesmas discussões de 2020, com economia, imigração e democracia no centro do debate.

Na terça-feira (12/3), os democratas realizaram as primárias na Geórgia, Mississippi, Washington e Ilhas Marianas do Norte, além de eleitores que vivem no exterior. Eram 254 delegados em e Biden só precisava de mais 100 para alcançar os 1.968 delegados. Em Mississipi, primeiro estado a divulgar os números, ele conseguiu.

Já Trump precisava de 1.215 delegados entre os republicanos. Ele já contava com 1.078 delegados e buscava 137. Era um número mais complicado, porque só havia 161 delegados na disputa. Mas ele alcançou.