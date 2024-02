Jovem Pan > Notícias > Política > Câmara inicia ano legislativo com reformas econômicas em foco e ‘desafio’ de manter protagonismo

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, o deputado federal Alex Manente também cita a reforma administrativa e a discussão da regulamentação da inteligência artificial como destaques para a Casa

Por Caroline Hardt 19/02/2024 08h45 – Atualizado em 19/02/2024 08h46 Reprodução / Jovem Pan News

Câmara dos Deputados e o Senado Federal retomam as atividades legislativas nesta semana, após o período do recesso legislativo e do Carnaval



Conteúdo exclusivo para assinantes. Tenha acessos a este e muitos outros.

Planos a partir de

R$ 4,17 por mês plano light anual

*Cancele a qualquer momento

Tags: Alex Manente, Câmara dos Deputados, jornal da manhã, Senado Federal Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.