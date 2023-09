Cantora Feh Simonato lança “Sou Eu (Não Pare)”, single de fé e esperança

A cantora Feh Simonato está pronta mais uma vez para entregar a mensagem que agora queima em seu coração. O single “Sou Eu (Não Pare)” chega para fortalecer a fé de quem tem pensado em desistir da caminhada. A música já pode ser conferida em todos os aplicativos de música por meio do link a seguir: http://tratore.ffm.to/soueunao

Lançado nesta terça-feira, 26 de setembro, “Sou Eu (Não Pare)” é uma composição autoral que Feh Simonato compartilha com o próprio Deus. Ela afirma que é um presente divino. “Mais uma música que Deus me entregou na madrugada, como fez com o single ‘Derrama’. Eu estava orando, pedindo respostas sobre meu trabalho e Ele me respondeu através desse louvor”, coloca a cantora.

Perseverança e fé

A mensagem central de “Sou Eu (Não Pare)” é um apelo à perseverança e à fé. A cantora relata que muitos poderão se identificar com a mensagem. A letra diz: “Não pare, não desista de lutar, resista, um dia você verá o céu se abrir”.

Feh Simonato acredita que esta canção terá um impacto positivo em todos que a ouvirem. Ela espera que a música traga fortalecimento, esperança e fé àqueles que enfrentam desafios em suas vidas.

Pop Gospel

O single “Sou Eu (Não Pare)” mantém o estilo musical característico de Feh Simonato, o Pop Gospel, que se tornou uma marca registrada de seu trabalho. A artista escolheu esse estilo musical para transmitir sua mensagem de fé e inspiração de forma acessível a um público diversificado.

A novidade chega para ser mais um sucesso na carreira da cantora, que já acumula admiradores apaixonados por sua voz e suas mensagens edificantes.

Conheça a cantora Feh Simonato

Feh Simonato é uma cantora profissional há mais de 20 anos. Foi aos quatro anos que ela deu os primeiros passos na música. E mesmo se formando como engenheira civil, sempre teve o canto como uma grande paixão.

Esse amor pela música a fez participar de programas importantes como “PopStar”, no SBT, “Fama”, na Rede Globo, “Mulheres que Brilham”, no Programa Raul Gil, além de “Torneio Musical”, no Programa Sílvio Santos. Já abriu shows do Rappa, Jota Quest, além de cantar com nomes como Di Ferrero e Flausino, Sideral.

Foi quando em 2019 entendeu que seu verdadeiro chamado era levar Jesus por meio da música. Feh Simonato já lançou dez singles gospel que estão disponíveis nas plataformas digitais.

Ouça o single “Sou Eu (Não Pare)”:

Acompanhe o ministério da cantora Feh Simonato:

https://www.instagram.com/fehsimonato/