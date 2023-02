Com avenida abarrotada de foliões, Psirico puxa bloco ‘As Muquiranas’ no Campo Grande

“Qual é o melhor bloco do Brasil?”, questiona Márcio Victor, do Psirico, no Circuito Osmar, no Campo Grande. A resposta vem uníssona – ‘Uh, é Muquiranas’ – partiu de uma multidão do bloco ‘As Muquiranas’, que lotou por completo a avenida. Por muito, o trio foi o que conquistou mais seguidores nesta segunda-feira de Carnaval (20).

Programado inicialmente para sair às 14h30, o bloco atrasou três horas e só ganhou a pista por volta das 17h30. A demora, porém, não reduziu o número de foliões. Roberto Morais, 47, chegou no Campo Grande por volta das 12h já na intenção de seguir seu trio favorito de fantasia e tudo que tem direito.

“Eu, todo arrumado, que não ia ir embora sem ver As Muquiranas com Psirico. Esperei, tomei chuva e tive que gastar mais na cerveja porque fiquei muito tempo comendo água. Mas não me arrependo nem um pouco, isso aqui é o melhor bloco do Brasil”, fala ele, antes de repetir o tradicional ‘Uh, é Muquiranas’.

Assim como Roberto, os demais integrantes do bloco eram só empolgação e as armas de água, item essencial no desfile, eram milhares no meio da multidão. Difícil estar no chão da avenida e não sair encharcado pelo jatos de água que partiam de todos os lados. As mulheres, então, foram mais uma vez as principais vítimas dos banhos promovidos à céu aberto.

Apesar da água, se viu na rua um bloco com menos ocorrências em relação ao que foi o último sábado (18), quando foliões subiram em portarias de prédios, pontos de ônibus, banheiros químicos e até grades de colégios. A folia, no entanto, foi do jeito que sempre é: ‘grandona sem medo de nada’.

O furor da multidão teve sua justificativa. Com Psirico, os foliões curtiram Vem Jogando Essa Raba, candidata à música do Carnaval 2022, e também hits clássicos da banda como Mulher Brasileira, Lepo-Lepo e Firme e Forte.

