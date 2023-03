Combate das Marcas supera estimativas e tem público superior a 5 mil pessoas

A maior operação de vendas de carros novos do Norte e Nordeste do Brasil retornou depois de três anos de pausa por conta da pandemia e superou as expectativas criadas. Inicialmente esperando um público de 4 a 5 mil pessoas no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, entre os dias 17 e 19 de março, o Combate das Marcas atraiu um público superior a 5 mil pessoas durante esse fim de semana. Só na manhã deste domingo (19), antes do meio-dia, cerca de 1.200 pessoas já haviam passado por ali para avaliar um carro ou fechar negócio.

De acordo com Leonardo Sahade, organizador do evento, as vendas também superaram as estimativas, que eram de 450 veículos vendidos até o final do evento. No entanto, até sábado (18), 421 veículos foram comercializados, de modo que a nova expectativa era de que 600 veículos fossem vendidos para fazer jus ao sucesso de público. “O Combate das Marcas continua me surpreendendo. Mesmo eu sendo idealizador e organizador do evento, ele ainda consegue superar as projeções que eu faço. Eu considero isso um recomeço [após a pausa]. É uma marca consolidada, o evento é aprovado pelo consumidor baiano e o consumidor demonstra que espera ele para buscar fazer a melhor compra”, destacou.

Entre as marcas líderes em vendas, Fiat, Chevrolet e Renault foram os três destaques do Combate das Marcas, respectivamente, conforme informou Leonardo. Para fechar um bom negócio, o fisioterapeuta Artur Santiago trocou seu Ford Ka por uma Tracker da Chevrolet com taxas de 1,5 por ano, com previsão de quitação em até 60 meses. “Saiu vantajoso. Eu ainda não sei ao certo quanto poupei, mas a taxa foi muito boa”, afirmou.

Vendedora da Chevrolet, Bárbara Teles, 30, conta que vendeu três carros, sendo o Ônix o mais barato entre os modelos da marca, comercializado por R$ 79.990. “O cliente teve taxa de 1,47 no financiamento de 43 parcelas e deu 30% de entrada. Saiu feliz, era o segundo carro. Trocou o Onix pela mesma marca”, relata.

Já o vendedor da Nissan, Alex Miller, 51, conta ter feito três vendas no sábado e três na manhã deste domingo. “Trabalhamos com vendas de carros que vão de R$ 107 mil a R$ 152 mil. O menor preço de negociação do carro foi em torno de R$ 115 mil e o maior preço de carro que vendi foi R$ 141 mil. O movimento está legal, é um público selecionado que criou uma expectativa muito grande por conta dos dois anos sem a feira. Estou felicíssimo com as vendas”, vibrou.

Sem intenção de comprar um novo veículo, a aposentada Tânia Sampaio, 65, não resistiu ao ver o Nissan Kicks, junto com o marido, trocar a HB20 pelo automóvel. “Trocamos e vamos pagar uma diferença de R$ 70 mil reais. Nós já tivemos um Nissan Kicks, mas trocamos por um carro que acaba ficando muito parado, porque moramos seis meses aqui e seis meses fora. Quando vi o Kicks vermelho, me apaixonei. Foi um bom negócio”, avaliou.

O Combate das Marcas ainda trouxe novidades,como o Espaço Reviver, dedicado à exibição de exemplares e itens de carros antigos para os saudosistas que desejam conhecer os modelos usados por seus familiares no passado. Houve ainda Lounge para os clientes e Espaço Kids monitorado para as crianças. O evento ainda firmou parceria com a Rede Bahia na última quarta-feira (15)