Confira três restaurantes imperdíveis que estão bombando no Rio

Que o Rio de Janeiro continua lindo, disso nós sabemos. E não apenas as belezas cariocas ressaltadas por Gilberto Gil, Tom Jobim ou Chico Buarque — em suas afetuosas canções — integram o que a cidade tem de melhor. O Rio é pé na areia, é ver gente bonita, é comer bem.

Falando em comer bem, se tem um destino que não se acomoda e vive em movimento, estamos falando dele mesmo. Vira e mexe, um novo spot gastronômico chama atenção dos cariocas que prezam pelo bom gosto. Mal eles são inaugurados, e uma fila de curiosos com paladar exigente se forma do lado de fora.

Em passagem pela região, a Coluna Claudia Meireles avistou alguns burburinhos a respeito de três novos empreendimentos que vivem lotados. O primeiro é o restaurante TOTO.

Toto Restaurante, Ipanema (RJ) 1 – TOTO Sob comando de Thomas Troisgros, filho do chef de cozinha francês Claude Troisgros, um dos grandes nomes da gastronomia brasileira, o estabelecimento ocupa a Rua Joana Angélica, em Ipanema. O interessante é que o espaço virou point, inclusive, de vários outros chefs de cozinha, que estão frequentando o local para saborear o tão aclamado menu.

TOTO nada mais é do que um apelido carinhoso que Thomas ganhou do avô, Pierre Troisgros. Assim já dá para imaginar toda aquela atmosfera afetiva, sem contar com a culinária simples e cheia de brasilidades.

Do steak tartare à gyoza na entrada, passando para o arroz de costela e o espetacular pappardelle fresco com ragu de carne (carro-chefe), além do peixe no molho de tangerina, está difícil encontrar alguém que reclame do cardápio. As sobremesas, ainda, estão dando o que falar!

Carro-chefe: Pappardelle fresco com ragu de carne 2 – Ocyá “Um mergulho nos sabores do mar”. Assim se auto denomina a casa gastronômica Ocyá, aberta há nem tanto tempo (apenas dois anos), mas já tendo conquistado o ranking internacional 50 Best Restaurants 2023.

“A melhor refeição que já comi” é apenas um dos elogios encontrados na página da casa no Instagram. Com endereço no Leblon (Rua Aristides Espínola, 88) e na Barra da Tijuca (Ilha Primeira), o empreendimento tem tudo a ver com o Rio: uma transição da culinária com frutos do mar aos mais refrescantes drinques — sendo eles simples, elegantes e artesanais.

Restaurante OCYÁ – Leblon (RJ) Gerônimo Athuel é o chef da casa. Pescador desde criança, ele também é mergulhador e dedica-se a pesquisas de técnicas de conservação e maturação de peixes e frutos do mar.

Restaurante OCYÁ – Ilha Primeira (Barra da Tijuca – RJ) Destacam-se no menu a lula na brasa recheada com cebola, tomate e manjericão fresco; a linguiça de peixe acebolada na brasa com geleia de pimenta da casa, como entrada; e o pão de alho assado no forno a lenha com crocante de panko com casca de camarão defumada.

O polvo macio com arroz cremoso de tomate assado e farofa panko de manjericão? Nem se fala!

3 – Teva Deli O chef Daniel Biron foi quem idealizou e fundou o charmosíssimo Teva Devi, um restaurante que tomou forma na Avenida Nossa Senhora de Copacabana sob uma premissa mais “conceitual”. Mas não só isso. O estabelecimento abrange, ainda, café, delicatessen e padaria, sem industrializados ou produtos de origem animal. Um anúncio no Instagram já antecipa isso: “100% vegetais e orgânica”.

Teva Deli – Copacabana, Rio de Janeiro Biron não economizou ao elaborar o cardápio. Com várias opções de lanches e almoço, não tem como sair de lá sem se deliciar com o sanduíche no croissant com ovo mexido de tofu ou o sanduíche Pastrami com queijo vegetal.

A avaliação dos cariocas para a novidade é excelente, em especial pela “pegada diferente” do Teva Deli. O empreendimento ainda oferece iguarias saborosas para levar para casa, como molhos, pastinhas e proteínas 100% vegetais e orgânicas.

Teva Deli é o QG perfeito para um brunch entre amigos Que tal experimentar o golden latte, preparado com deleite Naveia e um mix à base de cúrcuma, gengibre e especiarias?

