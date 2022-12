Dea Lúcia teria vivido affair com músico da turnê de Paulo Gustavo

A mãe de Paulo Gustavo teria vivido um affair com Marcelo Linhares, que trabalhou na banda da turnê Filho da Mãe 28/12/2022 14:56, atualizado 28/12/2022 14:56

Reprodução/TV Globo

Dea Lúcia Amaral, mãe do ator e humorista Paulo Gustavo, revelou no Melhores do Ano, da Globo, que viveu um affair com um músico da banda de Gloria Groove.

De acordo com o portal Extra, o homem seria Marcelo Linhares, com quem Dea Lúcia rodou o Brasil em 2019 com a turnê Filho da Mãe. O projeto era uma parceria da veterana com o filho, que morreu em março de 2021 por complicações da Covid-19.

Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros, ou apenas Paulo Gustavo, foi um humorista, ator, roteirista, apresentador e diretor brasileiro. Vítima da Covid-19, morreu em 4 de maio de 2021, com 42 anos, após ficar quase dois meses internado com a doença. O artista deixou dois filhosReprodução/ Instagram

Nascido em Niterói, no Rio de Janeiro, Paulo Gustavo tinha o sonho de ser artista. Formou-se na escola de interpretação Casa das Artes de Laranjeiras, que já revelou grandes atores brasileiros, e começou a carreira interpretando a Dona Hermínia na peça Surto, em 2004AgNews

Tempos depois, integrou o elenco da peça Infraturas e fez participações na TV, como na novela Prova de Amor e na série global A Diarista. No entanto, foi em 2006, no show Minha Mãe É uma Peça que o artista ganhou notoriedadeReprodução

Em 2013, o texto da peça foi adaptado para o cinema. Além de se tornar uma das maiores bilheterias do país, o filme deu incrível popularidade à personagem Dona Hermínia e ao comedianteDivulgação

O sucesso do longa foi tão grande que ganhou duas outras versões, lançadas em 2016 e 2019. Minha Mãe é Uma Peça 3 virou a maior bilheteria do cinema nacional, arrecadando R$ 144 milhões, em janeiro de 2020Divulgação

Nesse meio tempo, Paulo Gustavo também tornou-se um sucesso na televisão. Por cinco anos, ele apresentou o programa 220 Volts, no Multishow, lançou a sitcom Vai Que Cola, ao lado de Marcus Majella e Samantha Schmütz, criou o programa A Vila e fez diversas participações em outros programasRicardo Nunes/Divulgação

Além dos programas na TV, ele também estrelou em vários filmes, tais como: Os Homens São de Marte… e É pra lá que Eu Vou, Fala Sério, Mãe!, Xuxa em O Mistério de Feiurinha, Minha Vida em Marte, entre outros. O último trabalho do ator na televisão foi o especial de Natal 220 Volts, exibido pela Rede GloboFoto: Reprodução

Em 2015, Paulo Gustavo e o dermatologista Thales Bretas se casaram em uma rápida cerimônia realizada no Parque Lage. Em 2019, o casal apresentou ao Brasil os filhos Romeu e Gael, gerados em barrigas de aluguelInstagram/Reprodução

Em 2021, no entanto, durante a pandemia da Covid-19, o ator contraiu o vírus e teve sérias complicações. Em 2 de maio do mesmo ano, quase dois meses internado, Paulo Gustavo apresentou piora. O nível de consciência e dos sinais vitais do comediante se agravaram e ele sofreu embolia e lesões cerebraisReprodução

Em 4 de maio, a família do artista comunicou o óbito. A notícia gerou comoção nacional e internacional. Além de grandes artistas do exterior, jornais e agências de comunicação repercutiram a morte do comedianteDivulgação/Globo

Ainda segundo o portal, o suposto romance de Dea Lúcia com Marcelo foi motivo de piada no show com o filho.

Em certo momento, ela brinca sobre ter ficado com todos os membros da banda, exceto Marcelo, alegando um “problema de logística”. “Mas ele vai emagrecer, fazer uma bariátrica”, diz ela.

Marcelo Linhares já tocou com artista como Gilberto Gil, Davi Moraes, Alcione, Milton Nascimento e Erasmo Carlos.

