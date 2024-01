“Democracia”: Janja publica vídeo com artistas um ano após o 8/1

Vinícius Schmidt/Metrópoles

1 de 1 Janja com auxiliares em visita à Praça dos Três Poderes – metrópoles – Foto: Vinícius Schmidt/MetrópolesEm pleno aniversário de um ano dos atos antidemocráticos do 8 de Janeiro, quando radicais invadiram a sede dos Três Poderes, em Brasília, a primeira-dama do Brasil, Rosângela Lula da Silva, a Janja, publicou nas redes sociais um vídeo para relembrar aquele dia.

No vídeo, artistas e figuras políticas entoam a palavra “democracia” — ação em repúdio aos ataques de 8 de janeiro, marcados pela invasão e depredação dos prédios do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e Executivo.

Atos-antidemocráticos-8-de-janeiro-CGDF-conclui-investigação-sobre-servidores-do-GDF

CGDF conclui investigação sobre participação de servidores do GDF nos atos golpistas de 8 de janeiro Hugo Barreto/Metrópoles

Invasão do Congresso Nacional em 8 de janeiro de 2023

Invasão do Congresso Nacional em 8 de janeiro de 2023 Hugo Barreto/Metrópoles

Parlamentares, familiares e correligionários comparecem ao velório de Cleriston Pereira da Cunha, bolsonarista preso por ataque às sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro 6

Vinícius Schmidt/Metrópoles

Com duração de 1 minuto e 48 segundos, participam da gravação o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os cantores e compositores Chico Buarque, Gilberto Gil, Fafá de Belém e Duda Beat, e os artistas Camila Pitanga, Fábio Assunção e José de Abreu.

“O Brasil é um só. Um país que respeita a decisão soberana de seu povo. Nossas vozes se unem para lembrar que a democracia prevaleceu. Democracia sempre!”, escreveu a primeira-dama na publicação no X (antigo Twitter).

Veja a manifestação de Janja: O Brasil é um só. Um país que respeita a decisão soberana de seu povo. Nossas vozes se unem para lembrar que a democracia prevaleceu. Democracia sempre! pic.twitter.com/uR7IN2GGcy

— Janja Lula Silva (@JanjaLula) January 8, 2024

