Elas por Elas: veja o resumo do capítulo desta sexta-feira (15/3)

1 de 1 Logo da novela Elas por Elas com o fundo vermelho – Foto: DivulgaçãoO capítulo desta sexta-feira (15/3) de Elas por Elas promete mexer com o coração do telespectador. Marcos decide ir até a pensão onde Míriam estava hospedada. Mário, Yeda, Aramis e Lara confabulam sobre Roberto e Petrúcio. Renée alerta Márcia sobre a mentira de Vic. Jonas se insinua para Helena, a fim de escapar do cativeiro.

Marcos e Natália analisam o conteúdo do celular de Míriam. Carlinhos comenta com Ísis que acredita que Cris esteja mentindo para Giovanni. Sérgio pede ajuda a Ísis para impedir o casamento de Giovanni e Cris. Maninha vê Cris beijar Marcos. Jonas seduz Helena. Natália procura Carol.

Leia a matéria completa no site Resumo das Novelas On-line, parceiro do Metrópoles.

